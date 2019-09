Noelia Barbeito: “Tenemos la fuerza desde abajo que nos acompaña”

Con una banca en el Senado y una en Diputados por defender, el Frente de Izquierda confía en realizar una buena elección que le permita renovar ambos cargos.

La candidata a gobernadora Noelia Barbeito dialogó sobre ello con CNN Radio Mendoza, en un momento que definió como de “mucha expectativa, nervios y preparación. Estos últimos tres días hay debates muy importantes, mañana en el Sur, y los últimos dos días en los canales del Gran Mendoza”.

Sobre el momento, señaló: “Estamos viendo cómo llegar con este mensaje que queremos hacer conocer a todos, donde les pedimos apoyo para ingresar a la Legislatura con Macarena Escudero y Víctor Dávila, un desafío muy importante, pedimos apoyo que en este momento es imprescindible”.

También se preparan para los actos de cierre de campaña, a los que vendrá el candidato a presidente Nicolás del Caño, mientras que ayer realizaron un acto en Las Heras con trabajadores de ese departamento. “La última semana es la más agitada, y después de repente tiene un pico que baja, pero igual los nervios siguen estando”, confió la dirigente.

Al momento de las críticas, Barbeito arremetió contra “la pauta oficial que se está utilizando, tanto desde la Gobernación como de los municipios. Lo dije medio en chiste, pero es muy serio, que han florecido las obras públicas y cortes de cintas en intendencias y la provincia, promesas de obras. En ese terreno es muy difícil, pero tenemos siempre la fuerza desde abajo que nos acompaña, nuestros compañeros que caminan los barrios con sus propuestas, y en esta oportunidad tratamos de apostar a que se valore la coherencia que hemos tenido a lo largo de los años”.

Los temas importantes

En referencia a esa coherencia, la candidata destacó: “No nos hemos enriquecido con la función pública. Tenemos que lograr transmitir un mensaje para que en estas elecciones nos acompañen los que siempre lo hicieron, y de los que lo hicieron algunas veces que sepan que será importante su apoyo para ingresar en la Legislatura provincial, porque son tiempos donde habrá muchos debates, y se necesitará a quienes defiendan incondicionalmente el agua de Mendoza, la educación, la salud y los derechos de los trabajadores y las mujeres”, concluyendo: “Hay mucho aparato por el otro lado y por este lado mucha convicción y fuerza para poder transmitir estas ideas”.

A continuación, Barbeito destacó la disposición de “apostar a estar allí donde siempre hemos estado, una nueva generación de políticos jóvenes, socialistas, que hemos mantenido una coherencia y muy lejos del enriquecimiento que vemos en muchas de las declaraciones juradas de otros candidatos, que pasaron de no tener nada a tener casas, autos, barrios privados. Hemos mantenido eso de no cobrar esas dietas de privilegio y desde ya la campaña abierta a los reclamos por los derechos”.

Vale recordar que el partido tiene como práctica el cobrar de dieta el equivalente al sueldo de un docente, y apartar el resto del dinero para las distintas causas que enfrenta, cuyo detalle se puede ver en la página transparenciaptsfit.com.ar. “Allí ponemos los recibos, lo que ingresa, lo que egresa, está todo el trabajo contable allí, mientras hemos seguido batallando para que en la Legislatura se bajen las dietas”.

La coherencia

Finalmente, la candidata señaló: “Esto tiene que ver con nuestra coherencia y con tiempos tan difíciles de la crisis económica que está viviendo este país, cuando escuchamos a quienes nos invitan a resignarnos y hacer más esfuerzos, nosotros todo lo contrario, lejos de la resignación. Es una política que tiene que ver con no dejar que nos sigan saqueando nuestros bolsillos, que es lo que uno escucha, ya sea de Macri, que dice que hay que seguir al pie de la letra con lo que dice el FMI, o Fernández que quiere importar modelos como el portugués u otras cuestiones que han tenido crisis y han salido, pero no cuentan la parte donde salieron poniendo más impuestos, con reforma laboral”, para agregar: “Sabemos que hoy muchos han elegido al mal menor pero en ese futuro que no es muy promisorio les decimos que no se resignen y nos acompañen en esta pelea que será tan necesaria en la Legislatura provincial”.