Bandas mendocinas homenajean al rock nacional con un disco

Después de dos discos espectaculares como el Volantinearte I –en el que grabaron todas bandas mendocinas emergentes– y el Volantinearte II (tributo a Sumo), Marcelo Mocayar y Mauricio Cavadare decidieron convocar a 15 bandas mendocinas para grabar, en La Mantita Records de Las Heras, reversiones de temas emblema del rock nacional.

“El concepto del disco fue hacer un compilado con distintas bandas de Mendoza haciendo ‘hitazos’ del rock argentino, entonces aparecen muchas versiones muy interesantes de Charly, Soda Stereo, Divididos, Las Pelotas, etcétera”, expresó a El Ciudadano Mauricio Cavadore, quien también contó: “Nosotros somos muy abiertos en cuanto a la forma de trabajar y lo entretenido fue ver como hacía las cosas cada banda”.

Una que sepamos todos fue el título elegido para este LP de 15 canciones que abre con una versión muy original de Chipi Chipi, de Charly García, a cargo de La Bolivian, y continúa con clásicos como Hola que tal, de Las Pelotas (por De Patas Cortas); Mate, de Todos Tus Muertos (por Chapeca); Tu vuelo al fin, de Spinetta (por Leones y Galaxias) y Sin gamulán, de Los abuelos de la nada (por Carla Petrus). “Se eligieron los artistas, a algunas bandas se les propuso el tema, pero la idea era pedirle a la banda que respete el concepto del disco pero les dimos libertad para elegir”, aclaró el técnico de Los Volantines y también bajista de El Gordo Cañón y La Poxiband.

En este disco, Inflamable interpreta Lo que doy, de Ratones Paranoicos, y Ultramandaco hace una original versión de Sábado, de Divididos, mientras que Bien Sudaca se le anima a Los condenaditos, de Los Fabulosos Cadillacs.

“Pensamos en comunidad y en darles espacio a músicos de Mendoza de poder entrar a un estudio y que no te corra el reloj”, recalcó Cavadore sobre los ideales de este álbum de estudio en el que Rulo Fimiani y su banda hacen Adonde está la libertad, de Pappo, y Meridian homenajea a Karamelo Santo con Vivo en una isla.

Gracias a la interpretación de Monocien y Los Cuerpos Celestes de En remolinos, Soda Stereo también aparece en el compilado que, en breve, tendrá una edición en CD. Mauricio Cavadore confirmó que saldrán unas 300 ediciones físicas que serán incluidas en la Revista Zero.

El disco que cierra con No te creo, de Cerati (por Animauno), No me verás, de Los Enanitos Verdes (por Preso Común); Sin cadenas, de Los Pericos (Por Dr. Kumalo) y Aquella solitaria vaca cubana, de Los Redondos, interpretado por La Mantita Band –un ensamble de músicos entre los que estuvo Cavadore–, fue otro de esos tantos proyectos alocados que terminan saliendo muy bien en la provincia. “La idea era que hicieran algo completamente libre, es más, mientras más diferente de la original fuese la versión, mejor”, concluyó uno de los ideólogos de Una que sepamos todos.

Esuchá Una que sepamos todos