En Mendoza, Alberto Fernández propuso "crear en cada provincia una capital alterna"

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, encabezó este lunes un acto en Mendoza, donde se mostró con los gobernadores peronistas para respaldar a la candidata a gobernadora Anabel Fernández Sagasti, de cara a las elecciones del próximo domingo.

Allí, el candidato a presidente anunció su plan para "crear en cada provincia una capital alterna" con el fin de fortalecer el federalismo.

"La Argentina tiene un discurso federal que en realidad es ficticio", sostuvo Alberto durante el acto que encabezó en una importante bodega de Luján de Cuyo junto Anabel Fernández Sagasti y casi todos los mandatarios peronistas.

"En los años de Jefe de Gabinete me preguntaban cuál es la mayor experiencia y yo respondía es que la Argentina dice ser un país federal pero no lo es. Cuando me tocó ser candidato y empecé a recorrer el interior y empecé a ver lo que pasa, me puse en la cabeza que si no cambiamos la estructura de desarrollo, y si seguimos haciendo las mismas cosas, seguiremos teniendo los mismos resultados", expresó el postulante del Frente de Todos.

En ese marco, señaló su voluntad de tomar una idea del fallecido ex gobernador de Córdoba José Manuel de la Sota de "crear en cada provincia una capital alterna y que el Gobierno nacional se instale una vez al mes para poder entender lo que cada provincia necesita".

"Vamos a hacer un país federal de verdad", remarcó el aspirante presidencial, quien destacó que cuenta para ello con el respaldo de todos los gobernadores peronistas.

Además, Fernández pidió que "el domingo acompañen a Anabel "en las elecciones provinciales en las que competirá contra el radical Rodolfo Suárez, "porque tiene el mismo compromiso y quiere ser parte de ese país integrado con el que todos soñamos".

Del acto participaron los gobernadores de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Chaco, Domingo Peppo; de Santa Cruz, Aliccia Kirchner; de San Juan, Sergio Uñac; de Tierra del Fuego, Rosana Bertone y candidatos como Matías Lammens, que aspira a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros.