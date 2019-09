El Gato Oldrá dirigió su primera práctica como nuevo DT del Tomba

Daniel "Gato" Oldrá llevó a cabo su primer entrenamiento al frente del plantel de Tomba y aseguró: "Para mí es una sensación muy linda dirigir y dar una mano en este momento de Godoy Cruz"

"No es el interinato más difícil. Peor sería si estuviésemos complicados con el descenso. La enfermedad la podemos agarrar y curar. Se me pone la piel de gallina cuando dirijo y eso les va a tener que pasar a ellos también", manifestó el histórico defensor del Expreso, quien se hizo cargo una vez más de tomar las riendas del club en los momentos más difíciles.

En conferencia de prensa, el Gato comentó los nombres que integrarán su cuerpo técnico: "El Ruso (Marcucci) como siempre, está el Nico Olmedo, mi hijo y los dos profes. También todos los muchachos de la parte médica, de kinesiología, la nutricionista y el psicólogo. Estoy motivado y convencido de que este momento lo vamos a sacar adelante".

"Los primero que les dije es que esto sigue para adelante y hay que tratar de mejorar. Cada uno tendremos que ser inteligentes y lo más simples posible para mejorar este momento de Godoy Cruz. Hay que estar tranquilos, pensar y resolver situaciones: yo como entrenador y ellos como jugadores. En la semana iré hablando con cada uno de lo que quiero", aseguró el ídolo tombino en el predio de alto rendimiento que Godoy Cruz posee en Coquimbito.

"No hablé mucho con la dirigencia, traté de hacerlo más con los jugadores. Lo principal es el partido con Central Córdoba y lo demás lo van a resolver ellos. Les pedí que no vinieran, no hacían falta presentaciones", sentenció el Gato cuando culminó la práctica.