Oldrá: "No se pueden dormir porque en un abrir y cerrar de ojos estás en la B"

Tras la seguidilla de malos resultados que tienen como último antecedente la derrota ante Banfield el pasado domingo en el estadio Malvinas Argentinas, los dirigentes de Godoy Cruz decidieron separar de la conducción técnica a Javier Patalano (volverá a la Reserva) y que Daniel Walter Oldrá se haga cargo del primer equipo al menos hasta fin de año.

El histórico referente del club Bodeguero dirigirá la primera práctica este martes y tendrá como ayudantes al Ruso Marcelo Marcucci, a su hijo Alexander y a Nicolás Olmedo. El entrenamiento (de cara al partido ante Central Córdoba de Santiago del Estero) será a puertas abiertas, a partir de las 10, y con posterior atención a la prensa por parte del nuevo entrenador, en el predio de Coquimbito.

En una extensa charla con el programa Minuto 91, que se emite por CNN Radio Mendoza, Oldrá habló de varios temas y entre otros dejó un mensaje que intentará dejarle a sus jugadores: "Hay que meterle en la cabeza a los jugadores que esto es Godoy Cruz y que se les tiene que poner la piel de gallina como a mí cuando dirijo".

"El jugador sabe bien que no se puede dormir porque en un abrir y cerrar de ojos estás en la B", fue otra de las frases, a la que agregó: "No me gusta tirarle tanta responsabilidad al jugador, hay muchos jóvenes en el plantel".

"Yo soy más antiguo, quiero pensar primero en mi equipo y después en el rival. Hay que darle confianza al jugador y volver hacer tres pases seguidos, a mi me gusta jugar al fútbol. Está claro que primero hay que trabajar lo anímico y después en lo futbolístico", expresó el Gato.

Para el final dejó un mensaje que apunta a la unión de todos los que componen el mundo tombino. "Tenemos que trabajar para sacar esto adelante entre todos, Me puse contento cuando vi a Mario (Contreras) con Pepe (Mansur)", afirmó el hombre que arrancará su séptimo ciclo en el Expreso.

Aquí la nota completa

https://s3.amazonaws.com/us.cdn.ciudadanodiario.com.ar/092019/1569280324372/Nota-Oldra.mp3-(online-audio-converter.com).mp3