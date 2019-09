Me gusta

Leeds, finalmente, no consiguió el ascenso y, paradójicamente, Aston Villa sí lo logró.

En aquel encuentro disputado en abril, el Leeds anotó un gol mientras un jugador del Villa estaba lesionado y Bielsa ordenó luego que su equipo se dejase anotar el empate. Esto provocó que no ascendiesen directamente y tuviesen que pasar por un Playoff para jugar en la Premier.

El entrenador Marcelo Bielsa y Leeds United de Inglaterra ganaron el premio Fair Play de The Best, otorgado por la FIFA en Milán, por su comportamiento cuando permitieron un gol de Aston Villa, sin oposición, por una infracción previa no concedida a favor del rival en un partido de la segunda división del fútbol ingles.

El Leeds del Loco Bielsa premiado por su "juego limpio"