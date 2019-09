Ledesma se mostró arrepentido por sus declaraciones contra el árbitro australiano

El entrenador de Los Pumas, Mario Ledesma, ofreció sus disculpas por sus declaraciones contra el árbitro australiano Angus Gardner después de la derrota ante Francia (23-21) en el debut por el Mundial Japón 2019.

Después de ese partido, el ex hooker protestó por entender que al seleccionado argentino le habían pitado "como a un país chico del rugby" pero hoy mostró arrepentimiento y dijo: "Todo el esfuerzo entregado por el equipo me hizo decir lo que no tenía que decir, sobre todo por el lugar que ocupo y por la gente a la que represento".

"No quiero que se piense que perdimos por el referí. Pido disculpas si herí a alguien o a los valores del rugby y de mi familia. Nuestro propósito es no poner excusas. Y hablar de equipo chico son declaraciones desafortunadas. Pido disculpas por eso", expuso en una conferencia de prensa especialmente convocada para retractarse.

"No era mi intención -continuó-. Creo y estoy seguro de que trato de representar bien los valores del rugby y los valores de mi familia y que se haya puesto en duda eso, no quiero hacer un drama, pero me lastima un poco".

"Dentro de nuestro propósito y de nuestra identidad está hacer bien las cosas, no tener excusas, hacer lo que uno dice que va a hacer. Haber hablado de equipo chico o frases así, son desafortunadas y cuando uno se equivoca hay que pedir perdón", completó.

Los Pumas tendrán su segunda presentación mundialista el sábado próximo a la 1.45 ante Tonga en la ciudad de Osaka por el Grupo C.