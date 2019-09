Macri presentó el proyecto del nuevo Código Procesal Civil y Comercial

El presidente Mauricio Macri advirtió este lunes que debe producirse un "cambio en serio" en la Justicia, para que los argentinos puedan "creer y confiar", al presentar en Casa Rosada el anteproyecto que contiene el nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

"Si la Justicia no es independiente, no es Justicia", expresó el jefe de Estado, que también consideró que se "necesita un cambio en serio y no un parche".

Al encabezar la presentación del anteproyecto junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, Macri señaló: "En estos años trabajamos mucho para que la política no intervenga en la Justicia".

"Es importante que la propia Justicia puede defender esa independencia", evaluó el mandatario nacional.

Además, el Presidente destacó el "esfuerzo" para "avanzar en ese sentido" y agradeció a los 21 integrantes de la comisión redactora del anteproyecto de ley que se enviará al Congreso con el nuevo Código Procesal Civil y Comercial, por su "compromiso y esfuerzo para querer cambiar la realidad".

No pasó desapercibida la ausencia de los miembros de la Corte Suprema en la ceremonia, en medio de los reclamos por un incremento de fondos para el sector judicial.

Macri afirmó que como ingeniero se sentía "como sapo de otro pozo" en la presentación de la iniciativa, pero aseguró que "es algo muy triste" lo que está pasando en la Justicia en estos tiempos, tras considerar que si se pregunta a los ciudadanos qué opinan afirman que "es lenta y llena de burocracia".

"Los argentinos necesitamos poder creer en nuestra justicia, confiar que está para defendernos, protegernos, servirnos para responder a nuestras demandas y ayudarnos cuando la necesitamos", resaltó el Presidente.

A la vez, aseguró que "la Justicia es la que tiene que estar cuando hay que defender la cuota alimentaria de los hijos, conflictos comerciales", para dar resoluciones rápidas a los hechos cotidianos.

Según dijo, con el nuevo proyecto se busca hacer a la Justicia "más ágil y transparente". Elogió, además, "los procesos orales" vigentes en varias jurisdicciones en materia civil.

El mandatario insistió en que "no hoy que resignarse a que las cosas siempre fueron así", al remarcar la importancia de que "si la Justicia es lenta no es Justicia, y si no es independiente no es Justicia".