Triunfazo de Danilo Gil en Río Cuarto

Danilo Gil cerró un fin de semana soñado en Río Cuarto, donde la Clase 2 del Turismo Pista celebró su séptimo capítulo del año. El piloto de Guaymallén alcanzó su primera victoria del año de manera categórica y ganando de punta a punta. Pablo Vázquez y Thomás Marchesín completaron el podio.

Al volante del Chevrolet Corsa que asiste el equipo Monti Chasis , el mendocino manejó a la perfección para obtener un triunfo importantísimo, que lo mete de lleno en la lucha por el campeonato: quedó en la segunda posición del certamen a 20 puntos de Luigi Melli, el líder con 185 unidades, cuando restan tres competencias.

"Es una victoria que vamos a disfrutar mucho. La carrera pasada se nos había escapado el triunfo en la última vuelta, por suerte nos pudimos tomar revancha rápido", sostuvo Gil tras bajarse del auto.

Luego agregó: " En la última vuelta se me complicó porque encontré pasto en una de las últimas curvas y la cola me pasó, venia jugado pero lo pude sacar. Los autos de seguridad me complicaron porque no me dejaban hacer una diferencia, después me costaba distanciarme. Pero estoy muy contento ".