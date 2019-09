El Tomba no levanta cabeza frente al Taladro

Godoy Cruz cae 2 a 0 frente a Banfield, en el partido correspondientes a la sexta fecha de la Superliga.

En un primer tiempo en donde el local comenzó mejor y generó chances pero el rival supo aguantar y golpeó primero.

A los 12 minutos del encuentro los hinchas locales gritaron el primer gol de la tarde pero la alegría duró poco ya que el árbitro del encuentro le anuló el tanto a Miguel Jacquet, por posición fuera de juego.

A los 36 minutos del primer tiempo Junior Arias, con un golpe de cabeza adelantó a los dirigidos por Falcioni en el marcador.

A pesar del gol a favor Banfield no logró una superioridad en el campo y Godoy Cruz no bajó los brazos pero no logró convertir.

Ya en el complemento las cosas se inclinaron más a favor del Taladro, que de penal logró el segundo tanto a los 13 minutos en los pies de Julián Carranza.

Luego del tanto, el Tomba sintió el impacto pero siguió buscando el descuento, utilizando las bandas y la velocidad de Burgoa para intentar sorprender.

Formaciones