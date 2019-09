Cristina Kirchner: "La Argentina que viene es difícil y compleja"

La candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, encabezó un acto en La Matanza, donde afirmó que "la Argentina que viene es difícil y compleja", tras apuntar a "la formación de precios" en materia de inflación y señalar que habrá que "discutir" sobre los "esfuerzos" para pagar la deuda externa.

La ex mandataria y compañera de fórmula de Alberto Fernández se expresó así al encabezar un nuevo acto de presentación de su libro "Sinceramente" en el partido bonaerense de La Matanza, junto al candidato a gobernador Axel Kicillof y su vice, la intendenta local, Verónica Magario.

"Hay una tentación muy fuerte de darle y darle a (el presidente Mauricio) Macri, pero que nadie los engañe haciéndoles creer que el fracaso de esto es por la impericia, la inutilidad o incapacidad de un presidente, que se hagan cargo los que levantaron estas políticas durante años y hoy tenemos estas consecuencias", señaló la senadora nacional.

Por otro lado, también apuntó contra la ex directora del FMI, Christine Lagarde, y señaló: "La vi con cara de yo no fui (en una entrevista reciente donde la consultaron sobre la situación económica argentina). Con cara de nosotros no queríamos en realidad".

