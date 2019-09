El entrenador de Los Pumas, Mario Ledesma, expresó hoy su malestar con el árbitro del partido ante Francia, el australiano Angus Gardner, asegurando que los "referearon como a un país chico del rugby".

"Nos referearon como un país chico del rugby. Como sabemos que es así hay que hacer mejor las cosas", sentenció Ledesma una vez consumada la derrota frente a los franceses.

"La verdad es que es una lástima que un réferi que es tan bueno no haya visto el offside de Picamoles, que está dos metros adelantado. El tipo dice que Cubelli tiene las manos en la pelota: primero que esa no es la regla y segundo que no las tiene", agregó el entrenador del seleccionado argentino de rugby.

Para Ledesma fueron claves las chances que desperdiciaron Los Pumas, sobre todo en el primer tiempo del partido.

"Erramos varios puntos con el pie en el primer tiempo. Tuvimos dos line-outs, tres scrum como para anotar y no pudimos. En el Mundial los puntos que se te ofrecen hay que meterlos", explicó Ledesma.

De todos modos, el DT del conjunto argentino aseguró que seguirán peleando y remarcó que terminó conforme: "Fue muy bueno lo del segundo tiempo, ahora hay que buscar la clasificación.

Y sobre el partido agregó: "No hicimos nada en la primera parte: defendimos mal, no atacamos bien, perdimos todos los balones en los contactos".

Para el DT argentino, el partido no lo ganó Francia sino que lo perdió Argentina.

"Francia no nos sorprendió en el primer tiempo, pero nosotros no estuvimos bien. Y eso se notó sobre todo en defensa. No había nada que no hubiéramos previsto en cuanto al plan de juego de Francia. Después empezamos a jugar como sabemos jugar en el