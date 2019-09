Maradona y Chiqui Tapia firmaron la paz en Estancia Chica

El entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, Diego Maradona, y el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, sellaron la paz y almorzaron este viernes en Estancia Chica, dejando atrás las diferencias que tenían desde hacía tiempo.

En la cuenta oficial de la AFA en Twitter, se publicó una foto de Tapia con Maradona y el presidente del Lobo Gabriel Pellegrino, y se puede observar que el titular afista le regaló al ex capitán de la Selección argentina una camiseta albiceleste con el nombre de Diego.

Si bien no trascendieron detalles del almuerzo que compartieron Tapia y Maradona, el encuentro se dio antes del entrenamiento que el propio Diego comandó por la tarde, para preparar el partido ante Talleres de Córdoba del próximo lunes en la Docta.

#Institucional El Presidente de la @afa, Claudio Tapia, estuvo hoy en @gimnasiaoficial y le obsequió a su entrenador, Diego Maradona, una camiseta de la Selección @Argentina. pic.twitter.com/YhTaFLHd49 — AFA (@afa) September 20, 2019

"¡La alegría del reencuentro con vos, Diego! Un placer verte en plena actividad y con todas las pilas en nuestro querido Fútbol Argentino. Gracias Diego", escribió el presidente de la AFA en su cuenta personal de Twitter.

Maradona había sido crítico de Tapia al frente de la entidad, y el año pasado señaló: "Vos tenés que empezar la casa por los cimientos. Y hoy la casa madre del fútbol es un desastre".

El Diez, en esa oportunidad, indicó: "Yo no hablo del técnico, hablo de dirigentes que sepan lo que hacen. No se puede ir a buscar a Tapia a Ezeiza, los corruptos que están al lado de él. No me importan los nombres".

Ahora, con el reencuentro que se dio en Estancia Chica, las diferencias entre Maradona y la conducción de la AFA parecen haberse superado.