Este fin de semana los empleados de comercio de Mendoza podrán disfrutar de un día más para descansar, cuando celebren el Día del Empleado de Comercio. Si bien es habitual que se festeje el 26 de septiembre (que cae jueves), desde la Cámara Argentina de Comercio decidieron hacerle este lunes para disfrutar un fin de semana "XL".

La situación en la provincia será dependiendo de cada dueño, ya que no tienen la obligación de cerrar las puertas. Sí es confirmado que no abrirán ni supermercados, ni shoppings, por lo que la actividad será casi inexistente. En aquellos locales que sean atendidos por sus propios dueños podrán ofrecer la normal atención.

Día del Empleado de Comercio - ¿Qué comercios NO abrirán las puertas este lunes?

En la provincia de Mendoza, el CEC (Centro Empleados de Comercio) llegó a un acuerdo para que diversos comercios no abran sus puertas y así los empleados puedan disfrutar su día. Estos son: comercios mayoristas, supermercados, empleados nucleados en la UCIM (Unión Comercial e Industrial de Mendoza), Amavyt (Asociación Mendocina de Agencias de Viajes y Turismo), FEM (Federación Económica de Mendoza), Cecitys (Cámara Empresaria, Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Mendoza), Shopping y Centros Comerciales.

Los detalles del documento firmado

El acuerdo deja constancia que este lunes 23 no será tenido en cuenta como feriado compensatorio por los sábados y domingos debido a que figura como día no laborable para el sector. Por su parte, desde la Cámara Argentina de Comercio informaron que los empleados tendrán la oportunidad de prestar o no el servicio laboral durante este lunes, basándose en la ley vigente.

Aquellos que deseen trabajar recibirán un recargo del 100%.