La candidata del Frente Elegí, Anabel Fernández Sagasti, habló sobre la inseguridad en Mendoza y detalló cómo trabajará para combatirla, en caso de ser elegida gobernadora.

“El tema de la seguridad con los hechos violentos que se han dado en los últimos días en la provincia han sido alarmantes -hemos tenido cinco homicidios, incidentes con arma blanca, una oficial policía denunciando abuso por parte de un superior-, enumeró la senadora.

La candidata afirmó que en las caminatas por los barrios “la gente lo que te dice es que sabe dónde están, quiénes ven y que no hay posibilidad de que investigaciones haga algo para desbaratar bandas que vienen funcionando hace bastante”.

Por otro lado aseveró que no le gusta hacer campaña con este tema pero sí hay que admitir que “hay un problema serio de seguridad en la provincia y ver al candidato de intendente de Maipú –que es subsecretario del ministerio de seguridad- después de tres años y medio de gestión, decir que va a “blindar” a Maipú de seguridad, la verdad es que habla de la calidad humana primero y segundo, de la irresponsabilidad del gobierno de no tomar cartas en el asunto de algo que se ha vuelto insufrible”.

Fernández Sagasti opinó que hay que tomar cartas en el asunto, “hoy tenemos un problema de seguridad muy complejo en Mendoza que esta crisis abona, y es uno de los predisponentes para la situación que se está viviendo”.

Por último la senadora nacional concluyó que “con el crimen organizado hay que tener una mano muy firme, hay que volver a dotar a la policía de herramientas para la investigación, y también cuidar a los que nos cuidan.

Que nuestra fuerza esté bien remunerada, que tenga la salud adecuada para que los policías estén bien para que puedan cuidarnos. Los que nos cuidan arriesgan su vida por nosotros y si el Estado no los cuida primero a ellos no les podemos pedir que hagan actos patrióticos cuando no están en buenas condiciones”.

“Hay que tener una policía lo más capacitada posible y con herramientas para volver a ganar peso en investigación, tecnología, lucha al narcotráfico esto último uno de los temas que más angustia en los barrios de la provincia”, cerró la candidata.

Anabel está terminando una nueva recorrida por la provincia

La candidata a gobernadora del Frente Elegí estuvo junto a los candidatos a intendentes por Tupungato y San Carlos, Jorge Rodríguez y Pedro Fernández, y el intendente de Tunuyán, Martín Aveiro.

Conferencia de prensa en #Tupungato junto a @JorrgeRodriguez y @MartinAveiro. La crisis llega a todos y está profundizándose cada vez más, hace falta decisión política para cambiar las prioridades. Hay que prender nuestra economía con producción y trabajo.#GanamosTodos pic.twitter.com/Jp1mirgMha — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) September 20, 2019

En contacto con medios locales Fernández Sagasti habló sobre las economías regionales y resaltó "vamos a llevar adelante un programa que firmamos con Alberto Fernández sobre asociativismo para pequeños y medianos productores, infraestructura para el riego, maquinarias y tecnología que es lo que nos va a llevar a tener mayor rentabilidad".

En ese sentido la candidata expresó que está previsto un programa de Consorcios para Exportación y Comercialización para facilitar ambas actividades, y un proyecto de zona franca para el Valle de Uco.

Con @alferdez firmamos un acuerdo para impulsar infraestructura y financiamiento en nuestros oasis productivos: impermeabilización de canales, riego intrafinca, maquinaria y tecnología. Nuestros productores deben recuperar productividad y rentabilidad.#Tupungato #GanamosTodos pic.twitter.com/W2ppMQHfYc — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) September 20, 2019

Otra de las consultas recibidas fue sobre un plan para impulsar el turismo. La senadora nacional afirmó que es uno de los ejes de crecimiento que proyecta para Mendoza: "Hace falta una mejor planificación estratégica, en conjunto con el sector privado y público, y hay que perfilar la visita del turismo internacional por la necesidad de ingreso de divisas, sin descuidar al turismo local", cerró.