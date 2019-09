El look de "secretaria hot" de Sol Pérez derritió la web

Sol Pérez de 26 años de edad, encendió las redes sociales con un posteo en el sale vestida de manera de infartante pero lo que más provocó las reacciones de sus seguidores de Instagram, fueron los lentes que lució.

Con un estilo de anteojos “curved cate eye”, la ex "chica del Clima" de TyC Sport, se calzó un mini short, una remera blanca que dobló al estilo pupera y con tacos aguja.

La imagen de Sol Pérez que muchos de sus fans definieron como de “secretaria sexy”, tuvo alrededor de 110 mil Likes y 600 comentarios.

Algunos de las expresiones que le dejaron sus seguidores junto a la postal, fueron:

"Medio secretaria hot, me gusta!!"

"De frente nadie sabe quien sos. Pero te pones de costado y ahí todo el mundo te conoce 👏👏👏"

"Que hermosa que te ves con esos lentes sol"

"Buendiaojitosermosos🌹🌹🌹🌹❤🌞☀️"

"SOL ESTÁS HERMOSA DE FRENTE UN BESO GRANDE"

Sol fue figura del Bailando 2017 y hoy trabaja como conductora de Tarde pero Temprano y Gossip (Kzo). Además la rubia forma parte del panel de Involucrados que se emite por América y hace radio en el programa, Show Attack (Radio Uno). Además para este verano, estaría haciendo temporada en Mar del Plata en la nueva obra de Carmen Barbieri.

Sol Pérez es una de las mujeres más codiciadas de la Argentina. Sus publicaciones en Instagram o en otras redes sociales generan mucho revuelo y ella no tiene drama en exponer su exuberante figura en diversas poses o con looks bien atrevidos.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-9-19-11-3-13-foto-barbie-velez-se-mostro-en-bikini-pero-todos-hablaron-de-su-dedo-quebrado-en-instagram

El hecho es que la rubia de físico impactante, ha sabido vender su estilo de vida, es decir cuándo va al gimnasio, cuando la lookean para los programas o eventos, sus ratos libres o de ocio, etc. Sol creo su propio personaje en la escena mediática argentina en un terreno complicado, ya que muchas mujeres se exponen de diversas maneras, pero Sol conjugó simpatía, físico, redes sociales y algo de contactos para convertirse en una verdadera “bomba mediática”.

Muchos se preguntan por la pareja o novio de Sol Pérez: ¿tiene?. Al respecto, la mediática reveló recientemente en entrevistas que no tiene tiempo ahora para estar de novia.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-9-17-8-45-20-demi-lovato-consigue-una-cita-con-el-hombre-de-sus-suenos

“No estoy de novia. Me cuesta mucho encontrar un hombre con el que diga ‘quiero confiar en esa persona’. Estoy en un momento de mi vida donde si algo no me gusta cierro la puerta. Si conozco a alguien que sigue todo el tiempo a minitas en Instagram, me la baja”, contó en la revista Paparazzi.

Según Sol a ella hay que conquistarla “desde la cabeza y no con el cuerpo”.

La reflexión y la madurez parecen haber llegado a la vida de Sol, que está cansada de desamores por cuestiones triviales y busca algo mucho más serio y si no se le da, dejó claro que prefiere seguir en soledad.