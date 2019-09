Fernández Sagasti presentó su plan de obras para cloacas y agua en Las Heras

La candidata a gobernadora de la provincia, Anabel Fernández Sagasti estuvo este lunes en una de las zonas con mayor desarrollo poblacional del departamento, donde son necesarias obras de infraestructura básicas, hoy insatisfechas. Parte de lo que comentó está incluido en el acta de acuerdo que se firmó con el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández.

Junto al candidato a intendente del departamento Guillermo Amstutz escucharon además las principales demandas de los vecinos de varios barrios. La inseguridad en las calles, la deficiencia en la atención sanitaria, la falta de luminarias en lugares clave, la merienda en las escuelas, lo impagable de las tarifas, la emergencia alimentaria y obras de saneamiento básicas fueron los mayores reclamos.

Amstutz expresó, a su turno, que desde el 10 de diciembre “con Alberto y Anabel vamos a generar programas para empleo. Las Heras tiene serios problemas de agua en presión y calidad. La obra que pactó Anabel con Alberto es justamente esa, algo tan básico como tener agua en verano en todas las casas; presión y calidad de agua, además de un buen escurrimiento cloacal en todo el departamento”.

En el mismo sentido, senadora nacional apuntó esta tarde que “es necesario que el operador concesionario del servicio, la empresa estatal AYSAM SAPEM, invierta en conjunto con la Provincia de Mendoza y con los desarrolladores privados de los barrios, en obras como la ampliación de la Planta Potabilizadora de Alto Godoy o la construcción de redes colectoras desde el Pedemonte hasta su empalme a las redes existentes” para generar un servicio de calidad para los barrios del departamento.

Hay familias en Las Heras que se abastecen de camiones que venden el agua a $1000 por semana. De hecho, las perforaciones comenzaron a agotar su reserva, y el sistema de provisión de agua subterránea comenzó a resentirse. Se calcula que cerca de 20 barrios no cuentan con servicio de cloacas.

“Me ha tocado recorrer y lo que ustedes me cuentan se repite en todos lados” resumió Sagasti. La candidata dijo que el problema es que “este gobierno tiene otras prioridades; el departamental, provincial y nacional, porque son lo mismo. Lo que planteamos es algo más profundo. Las políticas públicas tienen que tener como centro al ser humano. Si tenés esa prioridad salta la importancia de que no podes vivir sin salud, sin educación o sin el derecho de salir a trabajar y que no te roben en la esquina, la prioridad es volver a lo básico” cerró la senadora nacional.