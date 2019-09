Luego de otra mañana cargada de sus interminables recorridas por cada rincón de la provincia de Mendoza, en este caso venía de Santa Rosa, la senadora nacional y candidata a gobernadora por el Frente de Todos, llega en horas de la siesta al encuentro con El Ciudadano.

Anabel Fernández Sagasti sostiene que para "gobernar hay que conocer" y que "esta empecinada en conocer, cada vez más, todo el territorio de la provincia" ya que cada lugar "tiene realidades muy disimiles". Además señala que: "En esta campaña he aprendido muchísimo de la gente, y pienso que el contacto cara a cara no solo debe hacerse en campana sino que debe ser un estilo de gobierno". Remarcó la importancia de los "puntos de escucha" que han diseñado para tener un ida y vuelta con el vecino en cada municipio.

Mira la entrevista completa acá:

De las PASO provinciales y la campaña

"Venimos trabajando hace mucho tiempo para construir una alternativa en el peronismo. La mejor decisión que tomamos fue ir a las PASO y que la ciudadanía eligiera al mejor candidato para este momento. Ahora trabajamos todos juntos, en este tiempo de crisis hacen falta todos para poner a Mendoza de pie. Me encanta que Alejandro (Bermejo) este apoyándonos y que sea parte de nuestra lista nacional, por que es un excelente intendente y gestor y su apoyo da un gran valor al equipo que estamos construyendo" Afirmó Sagasti.

Lo personal es político y la patria es el otro

Sagasti hace piel el concepto de esta frase y lo ha demostrado en su campaña. Cuenta que: "Desde chica, mi familia nos enseñó siempre a estar comprometidos con lo que nos rodea. Mi mamá fue parte de la cooperadora de mi escuela primaria, mi papá fue presidente de la Unión Vecinal, y yo del centro de estudiantes. Decidí entrar en la militancia por que entiendo que la política es la mejor herramienta de transformación social, de darle dignidad a la gente y esas frases sintetizan para mí un estilo de vida y la cabecera de todas las acciones que emprendo".

Sobre las criticas del gobierno

Mesurada pero firme a la hora de responder, se toma un segundo a la hora de contestar a los cuestionamientos del oficialismo, como la falta de experiencia en la gestión, a lo que señala: "Entiendo que estamos en época electoral, yo le creí al gobernador cuando me convocó al diálogo, y soy muy respetuosa de él y su institucionalidad y no voy a cambiar el estilo de mi espíritu por estar en campaña. Y continuó: "Soy la misma con mi familia, con mis amigos, en campaña, y en mi trabajo. Entiendo que la gente no necesita más peleas, sino que trabajemos juntos, más allá de las elecciones, para sacar a la Argentina adelante".

Para concluir con el tema, lejos de responder a las críticas, la candidata a conducir los destinos de la provincia por los próximos cuatro años prefirió dejar un mensaje esperanzador y dijo: "estoy convencida de que Mendoza tiene una gran oportunidad de sumarse a esta nueva Argentina, que muy probablemente va a conducir Alberto Fernández y no nos podemos quedar afuera. Las prioridades de Alberto tienen que ser las prioridades de Mendoza, poner el eje de todas nuestras políticas públicas en la producción y el empleo. Estamos trabajando incansablemente para que la provincia pueda sumarse a esta nueva Argentina que deseamos todos".

La opinión de Alberto Fernández sobre la capacidad de Anabel Fernández Sagasti.