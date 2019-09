La candidata de Cristina hace promesas vacías, en momentos que necesitamos certezas y no promesas. Sin dudas, desea fervientemente poder llegar a gobernar una provincia ordenada. Con superávit fiscal, con una posición sumamente favorable y respetable en la Nación y extranjero, con obra pública inaugurada, en funcionamiento y en proceso. Con servicios esenciales funcionando. Con el soñado Portezuelo del Viento en plena licitación, con la asistencia de alumnos y maestros cumpliendo 180 días de clases. Con un banco genético para combatir el delito que es ejemplo en la Nación. Con leyes que agilizaron la justicia, con concursos públicos para acceder a un cargo. Con una Policía equipada, capacitada y entrenada. Con un marco legal y ejecutivo de política de género.

Cuesta creer que la candidata Sagasti esté capacitada para ejercer el rol de Jefa del Poder Ejecutivo, tiene poco expertise, alto grado de necedad y por supuesto una elevada ingenuidad en sus declaraciones. Si ella fuese la Jefa, está bueno preguntarse: ¿quiénes serán los ministros y mandos medios?

Una de sus falacias en sus ejes de campaña es lo que ella menciona como producción, habla de que será reactivada con obras y alivio a la presión impositiva. La ecuación es sencilla para producir más, se necesitan más ingresos, estos en los Estados provinciales se producen con mayor recaudación y/o financiamiento. Entonces, ¿cómo va a hacer para poner en marcha su plan bajando impuestos? No tiene fundamento económico. Así podemos hablar del boleto de transporte, de las promesas de trabajo, de la educación, etc.

Pero los mendocinos no se olvidan. No se olvidan que Paco Pérez se fue sin pagar sueldos, no se olvidan que los policías no tenían chalecos antibalas ni municiones para combatir el delito, no se olvidan del magistral "Mapa del Delito" de Jaque, no se olvidan de la destrucción absoluta de la infraestructura de la Provincia, no se olvidan que con Pérez y Jaque solo podían trabajar en el Estado militantes, no se olvidan que los últimos meses de la gestión de Pérez se la pasaba en Casa Rosada pidiendo préstamos para pagar sueldos que tampoco logró pagarlos y además ese Gobernador añoraba con un estadio techado que por supuesto no logró construir y tuvo que ser terminado por Alfredo Cornejo. Como docente, no puedo dejar de mencionar la promesa incumplida de Paco por la zona de los docentes, que también fue gestionada por Alfredo Cornejo.

Afortunadamente en 2015, los mendocinos eligieron a Alfredo Cornejo que logró poner de pie a una Provincia literalmente devastada, con deuda pinche (sin registrar), con la policía desolada, con el delito creciente, sin insumos en hospitales, con la obra pública paralizada y adulterada en sus planes de ejecución, con la OSEP totalmente derruida interna y externamente. El día que el Lic. Cornejo entregue la Gobernación será con la frente alta y con la admiración de propios y ajenos sobre la administración del Estado público.

Hablame de gestión, hablame de obras, hablame de un gobierno eficiente, hablame de administración de justicia. La actual gestión de Alfredo Cornejo trabajó en esas líneas, logrando significativos cambios y mejoras, con la continuidad de Suárez y Abed lograremos seguir mejorando y seguir trabajando por el bienestar general de los mendocinos. Hablemos de Suárez y Abed como la continuación del Gobierno de Alfredo Cornejo.