A pedido del juez Juan se suspendió la audiencia que examinaría su pliego

Incómodas situaciones se vivieron en la Cámara alta del Poder Legislativo provincial en el antes y el después de la suspensión de la audiencia pública que debía realizarse para analizar avales e impugnaciones a los pliegos de Mauricio Javier Juan. El abogado, hoy conjuez, está propuesto por el Poder Ejecutivo para ser juez de cámara en el Tribunal Penal Colegiado Nº 1.

Fuertes presiones por parte de diferentes sectores sociales de la comunidad provincial, como así la inamovible postura de la oposición, hicieron que el oficialismo recalculara cómo salir de incómodo lugar.

Posición que proviene tras el fallo dictado por el Tribunal Penal Colegiado a Andrés Di Césare, acusado de asesinar a la joven Julieta González. Lo que le valió 18 años de cárcel bajo la clasificación de homicidio simple, cuando en realidad habría configurado el tipo de femicidio, cuya pena es de 35 años de cumplimiento efectivo.

Pareciera ser que la estrategia oficial fue dilación hasta la próxima semana, aspecto que lejos de aplacar las aguas, solo las encrespó aún más. Lo que prevé que la efervescencia podría ser mayor en los próximos días.

El Ciudadano en dependencias del Senado mantuvo diálogo periodístico con el titular de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, Marcelo Rubio, quien confirmó: “El conjuez presentó una nota solicitando que se postergara hasta el próximo miércoles la audiencia pública. Algo que hicimos, para que el martes posterior llevemos a cabo la sesión de acuerdos”.

Al consultársele por qué solicitó la postergación a horas de la audiencia pública, el legislador radical respondió: “El pedido lo hizo porque todavía no se daba a conocer el contenido del fallo del juicio a Andrés Di Césare por el asesinato de Julieta González, porque él quería responder eso en la audiencia, ejerciendo el derecho a la legítima defensa. Entonces, entendimos que debíamos darle la prórroga porque estaba dentro de los plazos que se establecen (30 días) para su designación”.

Cuando se le observó que la vicegobernadora Laura Montero había marcado públicamente su malestar por el fallo de Mauricio Juan en el juicio sobre la muerte de Julieta González, por lo que solicitaba el retiro de los pliegos del conjuez Rubio dijo: “Me parece apresurado que se retire un pliego sin escuchar a las partes, como corresponde y ver cómo ha sido la actitud tomada por Juan respecto del caso, que no ha sido simple y gravísimo. En el mismo se desarrollan pruebas para encuadrar determinada figura y determinada condena, por lo tanto se deben conocer los argumentos que tuvo el conjuez para fallar como falló”.

La oposición se niega a tratar y aprobar los pliegos de Juan

Fue claro el malestar de todo el arco opositor, que estuvo ausente del Salón Rojas donde el Senado debía realizar la audiencia pública, y al respecto la senadora Patricia Fadel dijo lo siguiente: “En las últimas horas se produjeron irregularidades de toda índole, desde que no se nos notificó la postergación de la audiencia, como indican los procedimientos de la Cámara. De todas maneras, el Gobierno se ha dado cuenta que lo que estaba haciendo o lo que hace, no es correcto”.

La legisladora, que estuvo acompañada por las senadoras Ana Sevilla y Marcela Lacoste, agregó: “Esperamos desde la oposición que el Poder Ejecutivo retire los pliegos de Mauricio Javier Juan. No es bueno para nadie que se le coloque el paraguas a una persona que quiere ser juez y que no está en condiciones de serlo, por no estar en contra de los femicidios, algo muy duro que ha crecido en el país y en la provincia donde se asesina a una mujer cada 36 horas”.

“Si continúan insistiendo, nosotros seguiremos pidiendo que retiren los pliegos porque es lo más saludable para todos. Más allá de los argumentos del oficialismo y de las propias explicaciones del conjuez Mauricio Juan, consideramos que esto es una vergüenza para las mujeres mendocinas. Inaceptable que exista esta posibilidad que este hombre (Juan) pueda ser juez. Un punto muy complejo”, dijo.

Por último, en tono de reflexión, dijo: “Creo que las mujeres radicales que conforman el Frente Cambia Mendoza, no están de acuerdo que esta persona sea juez, porque todas ellas están en desacuerdo con esta La vicegobernadora Laura Montero siempre ha sido una defensora de las mujeres, siempre está a favor de las mujeres y nunca estaría avalando esta situación. Esto lo resalto porque ella siempre ha sido coherente con lo que piensa. Algo que me hace esperar que las mujeres radicales en el Senado sean coherentes también”.