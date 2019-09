A.N.I.M.A.L reprogramó para octubre su show en Mendoza

Una de las bandas más importantes del metal argentino, A.N.I.M.A.L, tenía abrochado su regreso a Mendoza para presentar el domingo en Foxy Live su nuevo disco de estudio Una Razón Para Seguir con el que consiguió un premio Gardel.

Pero un problema de salud de Andrés Giménez obligó a cancelar los shows del grupo en La Rioja, San Luis y nuestra provincia.

A través de un comunicado emitido a través del Facebook oficial de A.N.I.M.A.L, Giménez mostró las imágenes de los estudios que se realizó y expresó; “Tengo un problema de salud que me impide hacer esfuerzos y moverme: ‘Inflamación aguda del nervio ciático’, lo que me genera un dolor inhumano y me quita hasta el aire, (los que padecieron ésto saben de qué hablo).

Estoy medicado, tengo que permanecer cinco días en reposo absoluto sin hacer esfuerzos, aplicarme inyecciones, hacer kinesiología, etcétera...

Saben que no me gusta suspender shows y menos dejar de compartir mi música. Intenté hasta último momento poder hacerlo, pero me resulta imposible ya que no puedo ni dormir debido al dolor”.

Desde la organización del evento en Mendoza avisaron que quienes compraron entradas podrán devolverlas y recuperar el dinero desde el martes en el lugar en el que fueron adquiridas.

Además, el vocalista del grupo afirmó: “Estos shows serán reprogramadas para el mes de cctubre si Dios quiere”.