Barbie Vélez de 25 años de edad, se adelantó al verano y subió a su cuenta personal de Instagram que tiene millones de seguidores, una imagen de ella en bikini recién salida de la pileta. Para sorpresa de todos, muchos de los comentarios tuvieron como foco, la lastimadura en uno de los dedos de sus pies y no en su escultural figura.

Lo que sucedió es que la actriz, se quebró el dedo jugando al fútbol, por lo que tuvo que utilizar un vendaje de forma permanente. Gracias a ese detalle que no pasó para nada desapercibido en sus seguidores, hubo varios comentarios al respecto en su posteo que tuvo más de 68 mil Likes en unas pocas horas.

El posteo de Vélez fue:

"💁🏻‍♀️ - Se nota el dedo?

📸 - nooo cero!

🙄 📌 Para los que me preguntaron en las fotos anteriores, les cuento que me fracturé jugando al fútbol 😂😰 ( no es lo mío claramente) .

Hoy nos tocó día de lluvia! En el momento que paró un segundo, aproveché a sacarme la foto 😰".

Algunos de sus fans, le pusieron junto a su candente imagen en traje de baño junto a una pileta:

"Barbi quédate quieta!!!! A mí me pasó lo mismo y me quedó el dedo chueco por no quedarme quieta jaja"

"Miré la foto y dije que dedo?? Jajaja"

"Emmmm.. sí el dedo 😆💪"

"Lo menos que miré fue el dedo 😂😍"

"Y vos te crees que con ese lomo te miran el dedo Barbie??????😉😂😂😂😂😋"

"Claramente esta foto, es para mostrar el dedo😑"

La morocha, es hija de la vedette y actriz Nazarena Vélez. Está ligada al ambiente artístico desde muy pequeña y su carrera profesional tiene diversas aristas, ya que se desempeña como actriz y modelo de diversas marcas.

Cabe resaltar que la morocha participó del Bailando 2016 pero luego se alejó de la esfera más mediática de shows y realtys argentinos para enfocarse más en su faceta empresaria y de diseñadora, ya que la joven es generadora de estilos en productos como carteras y bolsos.

A pesar de todo, sí mantuvo su actividad en teatro. Las actuar sobre las tablas es una de las grandes pasiones que tiene la actual pareja de Lucas Rodríguez.

Hace unos días, Barbie estuvo de vacaciones junto a Naza en Brasil, concretamente en las playas de Camboriú, desde compartió varias postales que cosecharon miles de piropos y likes en las redes sociales.

Las fotos de la ex de Fede Bal, en su viaje rélax fueron furor en la web.