Profesionales de la salud de distintas provincias del país lanzaron a fines de agosto la campaña "Salvemos miles de vidas" pidiendo la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Para eso, buscan generar consciencia a través de una serie de publicidades en redes sociales y en la vía púbilca.

De esta forma, especialistas en ginecología, obstetricia y jefes de programas de salud sexual y reproductiva asumieron el compromiso de informar a la sociedad sobre las consecuencias de la práctica clandestina del aborto a través del relato de sus experiencias con pacientes que han llegado en grave estado de salud. Los médicos y médicas nucleados buscan con la campaña erradicar la desinformación que circula alrededor del tema.

Salvemos miles de vidas se presenta con su página web y redes sociales, y con carteles en la vía pública en Mendoza, Córdoba, Rosario (Santa Fe), Entre Ríos, Jujuy, Chaco, Corrientes, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego, La Pampa y las localidades bonaerenses de Bahía Blanca, Olavarría, La Plata y Junín.

Marcelo Guida, médico tocoginecólogo, especialista en fertilización asistida, es uno de los protagonistas de los videos de promoción: "Yo no me considero ni pañuelo celeste ni verde, soy médico y estoy en el medio. Mi trabajo es dar respuestas y soluciones a la gente".

"Soy, junto a los colegas con quienes ideamos esta campaña, quienes debemos garantizar los derechos sexuales y reproductivos a las mujeres", señala el profesional con más de 20 años de trayectoria en el Hospital Regional de Ushuaia, Tierra del Fuego, en donde es uno de los cinco únicos médicos que no es objetor de conciencia para realizar abortos no punibles.

“Motorizamos esta iniciativa, médicas y médicos de las provincias, que aportamos la mirada profesional a un problema de salud pública y de derechos humanos. Conocemos de primera mano las consecuencias del aborto clandestino", resalta Guida, y añade que "lo clandestino se relaciona con lo oscuro, lo secreto, lo que atemoriza. En base a eso se difunden noticias falsas que hacen que las mujeres mueran porque no encuentran respuesta en el Estado, en el sistema de salud, o queden mutiladas", continúa Guida.

Por su parte, Yolanda Bertazzo, referente del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en San Luis, encabeza otra de las publicidades de la campaña, en la cual destaca la importancia de una ley por el aborto seguro.

"Tenemos que entender que no se van a llenar los hospitales de mujeres pidiendo ILE (...) y que de todas maneras no recarga a la salud pública, no se llenan los hospitales", manifiesta la profesional.

Según la experiencia de ambos médicos, una ley que permita la interrupción voluntaria del embarazo sería clave para igualar el acceso a la salud pública y evitar muertes y situaciones dolorosas en familias de todo el país. Además, piensan que una ley dotará de mayores herramientas médicas a los profesionales sin recargar por eso a la salud pública.

La palabra del Dr. René Favaloro

Asimismo, la historia de una mujer que fue abusada por el médico que le realizaba un aborto forma parte del testimonio de Cecilia Ousset, la primera médica tucumana en sumarse a la campaña nacional "Salvemos miles de vidas".

"Si los médicos no perdemos el miedo, hay mujeres que pierden la vida", expresa José Gijena, marido de Ousset, quién también se sumó a la campaña, aunque su video todavía no ha sido publicado. "Testimonios sobran en la comunidad médica, pero por el miedo a la persecución judicial muchos no dicen nada, se callan", agregó.

