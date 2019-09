Espert: "En Argentina vivimos en el Día de la Marmota"

El candidato a presidente del Frente Despertar, José Luis Espert aseguró que a partir del 27 de octubre el país se " tiña del color del Frente de Todos porque muy probablemente gane Alberto Fernandez en la Nación y Kicillof en la provincia de Buenos Aires".

De esta manera el economista argumentó su apoyo a la reelección de Horacio Rodríguez Larreta, "seria bueno balancear un poco en el tercer distrito más importante del país y todo no sea monocolor". Agregó que el actual Jefe de gobierno porteña hizo una muy buena gestión, "comparado con gestiones anteriores por ejemplo la desastrosa gestión de Anibal Ibarra y no creemos que Lammens sea un buen candidato".

Además, Espert comentó en el programa Dos Miserables de Radio Cooperativa AM 770 que no apoya a Maria Eugenia Vidal porque "ella es responsable de todo lo que nos ha pasado en provincia de Buenos Aires, si nosotros tenemos una boleta tan corta es por su accionar". "Más de 1200 cargos que nosotros no pudimos cubrir fruto de la decisión de la justicia de la mano de Vidal de darnos de baja nuestras listas en provincia de Buenos Aires", aseguró.

Sobre el apoyo a Mauricio Macri dijo "no se da a nivel nacional" y aseguró que "el Frente Despertar tiene su candidato que soy yo, y no es el caso de la ciudad de Buenos Aires" e indicó "entiendo que Larreta es del PRO, pero la gestión como alcalde es una gestión para rescatar".

El economista habló sobre como ve las medidas económicas tomadas y comentó: "la crisis arrancó el año pasado y reapareció este año pero es la misma crisis. Deberíamos preguntarnos ¿por qué por séptima vez en cincuenta años Argentina tropieza con las misma piedra y por la misma razón?". Luego indicó que alrededor de estas crisis siempre han habido tres cosas presentes: un acuerdo con el fondo, algún default de la deuda, y algún cepo cambiario". "Parecemos el día de la marmota que repite siempre lo mismo", indicó.

Espert contó que le dijo a funcionarios del gobierno que Macri debería olvidarse de hacer campaña y que hiciera un gobierno diferente, "que llamara al diálogo", e indicó: "cuando estuve reunido con Lacunza, le dije que sería altamente conveniente un congelamiento del gasto publico".