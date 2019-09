Demi Lovato se sale con la suya y consigue una cita con el hombre de sus sueños

Hace meses que la estrella del pop lleva realizando comentarios acerca de lo atraída que se siente hacia Mike Johnson desde que le descubrió en la última temporada del popular programa "The Bachelorette", donde él competía contra otros jóvenes -sin mucho éxito, en vista de que no llegó hasta la final- por tratar de conquistar a la protagonista Hannah Brown.

La famosa cantante no pudo dar crédito a su buena suerte cuando su concursante favorito resultó eliminado y quedó oficialmente 'libre'. Sin perder ni un instante, Demi no dudó en dejarle claro a través de Instagram que estaría más que encantada en aceptar una invitación suya a cenar y a lo que pudiera surgir después, al mismo tiempo que apuntaba que incluso su madre era incapaz de resistirse a su carisma.

Según aseguran varios medios estadounidenses, ambos disfrutaron recientemente de una romántica cita en Los Ángeles y parece que la química entre ellos resultó arrolladora, ya que están planeando un segundo encuentro mientras continúan manteniéndose en contacto a través de mensajes.

Por otra parte, Mike ya había dejado claro que la atracción entre ellos era mutua al comentar varias de las publicaciones en las redes sociales de Demi y darle 'me gusta' a las últimas fotos en bikini que ella ha compartido, pero también ha querido dejar claro que lo que le interesa de la artista no es precisamente su fama.

"Demi no deja de ser una persona real, como tú y como yo, y si algún día nos acabamos conociendo en persona, te puedo asegurar que no me echaré a reír como un crío. En su lugar, le diría: '¿Qué tal estás, preciosa? Menudo trasero tienes, vamos a hablar de ello'", explicó él hace unos días en unas declaraciones a E! News.