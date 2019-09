Nueva convocatoria de la Incubadora UNCuyo para proyectos innovadores y sustentables

El Programa Incubadora UNCuyo, perteneciente al área de Desarrollo Emprendedor de la Secretaría de Extensión y Vinculación es una herramienta fundamental para la necesaria integración de la universidad en procesos que impulsen el desarrollo local, logrando la interfase entre el sector del trabajo y el sector del conocimiento, y la consolidación de la cultura emprendedora universitaria.

Juan Pablo Bustos, coordinador del área de Desarrollo Emprendedor de la universidad, describió el mecanismo de funcionamiento y las novedades para su implementación este año, en diálogo con CNN Radio Mendoza: “Después de 15 años abrimos la decimoquinta convocatoria de ideas-proyectos, para emprendedores que quieran presentar sus proyectos, desarrollarlos y conformarlos en empresas”.

Pero este año, la convocatoria tiene algunas variantes, que definió señalando como “una perspectiva un tanto diferencial, porque la incubadora nació como de base tecnológica, fue mutando y adaptándose a proyectos innovadores, y a partir de este año empezamos a trabajar con proyectos de impacto, que son los que no solamente buscan el éxito económico sino que también buscan tener un impacto social y un impacto ambiental”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-9-17-7-47-53-fabricantes-de-pastas-frescas-de-mendoza-se-uniran-en-una-camara-empresaria

Los cambios para este año

Para los interesados, Bustos explicó que “están las bases de la convocatoria en la web de la universidad, y también las pueden solicitar en el Espacio de la Ciencia y la Tecnología, donde era Eureka anteriormente”, y subrayó que “básicamente los emprendedores que están interesados deben tener en cuenta que sus emprendimientos deben ser innovadores, o de base tecnológica, alguno de estos componentes tienen que estar presentes, y si sumamos otros impactos, social y ambiental, van a ser tomados de manera especial”.

En esta incubadora, además del pensar en el know how y el financiamiento, hay especial énfasis en un detalle que el coordinador también expresó: “La fase previa es la etapa de la conformación de los equipos de emprendedores. Muchos no terminan fracasando porque tienen un mal producto o mal servicio, sino por la consolidación de los equipos que los llevan adelante. Entonces las incubadoras deben trabajar muy fuertemente en las etapas tempranas en la consolidación de los equipos, en el fortalecimiento de las relaciones humanas, en poder general el capital social necesario que necesitan los emprendedores para después desarrollar sus servicios, sus productos y salir a conseguir el financiamiento”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-9-16-20-34-51-se-viene-la-segunda-feria-de-productores-mendocinos

La incubadora de la universidad no financia directamente, sino a través de la prestación de diversos servicios: asistencia técnica, tutorías, mentorías, la utilización de espacios de trabajo de uso compartido, y “prepararlos para lo que llamamos la preaceleración, que es la salida a la búsqueda de capitales. Hay que tener cuidado en inyectar financiamiento en el momento que no es propicio, porque inclusive puede ser perjudicial”, aseveró Bustos.

Otra mirada empresaria

Finalmente, también se refirió a los parámetros que imperan hoy en ese ecosistema: “Hay una nueva generación de emprendedores, a partir de los cambios que han ocurrido en el mundo. Los emprendedores tienen conciencia de que ya no pueden tener un impacto económico solamente, lo que no significa que planteen sus proyectos desde el momento cero con este triple impacto, por lo que tratamos de fortalecerlos en un primer momento, e ir apuntándolos para que tenga una contribución social y para el desarrollo sostenible”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-9-16-18-22-0-buscan-a-una-perra-galgo-que-es-vital-para-el-tratamiento-de-una-nina

Y concluyó señalando: “Las empresas más importantes de transporte no tienen ningún auto, las empresas de alquiler de casas o habitaciones no tienen una sola habitación, entonces se trabaja mucho sobre los modelos diferenciales de negocios. La base tecnológica y el desarrollo de las aplicaciones ha cambiado la manera de hacer negocios, hoy no se concibe un modelo de negocios sin la intervención de una tienda on line, por ejemplo”.

El modelo implementa planes integrales de incubación a fin de reducir los riesgos de los emprendimientos en las etapas tempranas y consolidar los equipos de emprendedores para hacer frente a las complejidades que implica la generación, puesta en marcha y desarrollo de un emprendimiento de alto potencial.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-9-16-17-25-56-se-realizo-en-mendoza-el-cuarto-congreso-de-mujeres-protagonistas

Los proyectos seleccionados accederán a beneficios como asistencia técnica multidisciplinaria, asesoramiento, vinculación con fuentes de financiamiento, acceso a red de contactos, espacios físicos de trabajo de uso compartido, capacitaciones, apoyo institucional y una red de mentores integrada por experimentados empresarios de la provincia.