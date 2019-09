La Justicia mendocina, al rojo vivo

Mucha efervescencia se nota en los tres poderes del Estado mendocino, sobre todo en el Legislativo, donde la designación como juez de Cámara de Hugo Marcelo Parrino en la Tercera Cámara del Trabajo y la elevación del pliego de Mauricio Juan para ser juez de Cámara en el Tribunal Penal Colegiado N° 1, ha puesto las cosas en un clima de mucha tensión.

Ambas designaciones han sido propuestas por el Poder Ejecutivo y en ambos casos confluyen duras críticas de sectores que aportan fuertes argumentos.

Es el caso de Parrino, donde el gremio judicial reprocha que no se haya tenido en cuenta fallos de la Cámara Nacional del Trabajo que anuló la intervención del sindicato de los judiciales. Un punto accionado por instrucciones directas del entonces ministro de Trabajo de la Nación Jorge Triaca, con un alto contenido de interna política sindical.

Para el gremio de la calle Pedro Molina, es “inconcebible” que este profesional haya sido designado en una cámara laboral.

En tanto, por el lado de Juan, cuya audiencia pública para estudiar su pliego se hará en la mañana de este miércoles, tiene otras connotaciones.

Es que al todavía conjuez se le reprocha el fallo que la semana pasada consideró como homicidio simple el asesinato de Julieta González.

Por esa decisión, el autor del crimen, Andrés Di Cesare, recibió una condena 18 años mientras todos los elementos de peso conocidos durante el juicio indicaban femicidio, cuya pena es de 35 años. Para muchos observadores de la Justicia, fue "aplastada" la perspectiva de género.

Ante estos casos que ya ocasionaron y ocasionarán álgidos debates, El Ciudadano dialogó con diferentes actores, quienes fijaron su posición.

Al respecto, la abogada querellante en el juicio por el asesinato de Julieta, Carolina Jacky, dijo: “Mi opinión es que la gente piense cómo votará en las próximas elecciones. Estamos espantados de todos los femicidios ocurridos en pocos días. Dejan en claro que el sistema con algunos hombres en el poder, lo permite. ¿Continuaremos permitiendo una Justicia como la que tenemos? Es clave esta pregunta”.



Y agregó: “Le reitero lo que expresé días atrás: espero que los senadores y las senadoras desaprueben el pliego de Mauricio Juan. La perspectiva de género debe ser de todos y la vida de todas las mujeres de Mendoza también”.

“Fue un fallo erróneo”

Quien se mostró sumamente molesta sobre el fallo del juicio y el envío del pliego de Mauricio Juan, es la vicegobernadora Laura Montero. Una máxima autoridad que considera que, ante las fuertes repercusiones sociales, el Poder Ejecutivo debería retirar el pliego del conjuez. Y aseguró: “Inmediatamente de conocer el fallo me expresé en disconformidad, porque es volver atrás”.

Montero no duda en considerar que “eso fue un femicidio, como está plasmado en leyes claras con correctas tipificaciones. Por eso considero que ha sido un fallo erróneo producido por conjueces”.

“En ese sentido y respecto de la propuesta para camarista de Mauricio Javier Juan, debería retirarse su pliego. Eso sería razonable en estas circunstancias, porque la Justicia tiene que tener perspectiva de género”, expresó.

Por primera vez el FIT votará en sesión secreta

Como para medir lo grave del asunto, el senador Lautaro Giménez le dijo a El Ciudadano: “Desde el Frente de Izquierda acompañamos el pedido presentado ante el Senado por parte del movimiento de mujeres. Por eso estamos solicitando desde nuestro bloque que el Poder Ejecutivo retire el pliego que envió. A su vez, denunciamos este mecanismo que muchas veces existe entre los bloques mayoritarios para nominar jueces con intereses partidarios”.

Ante la pregunta de qué hará su bloque, aseguró: “Nosotros ingresaremos en forma excepcional a la sesión secreta para dar nuestro voto negativo para que el juez Mauricio Juan sea camarista”.

Justicialistas piden que se retire el pliego

Por su parte, la senadora del PJ Patricia Fadel fue directa al responder a El Ciudadano sobre la propuesta del Gobierno.

Nos llama poderosamente la atención que el Poder Ejecutivo provincial haya enviado estos pliegos, porque creo que está en contra de quien comete femicidio, y el conjuez Mauricio Juan no actuó en la misma línea. Nosotros no apoyamos esta propuesta y esperamos que el bloque oficial, esencialmente las senadoras, no acompañen esta designación”.

En tanto, la senadora Natalia Vicenzo, consideró: “En la comunidad, en especial en las mujeres, tenemos la dura sensación de que los femicidios no han disminuido; por el contrario, han aumentado. Sobre todo, cuando hay un juez laxo en ese sentido, la protección desaparece aún más. Por eso las muertes de mujeres siguen creciendo en el país, fundamentalmente en Mendoza”.

Y agregó que “enviar los pliegos de Juan después de lo sucedido con el fallo del juicio por el asesinato de Julieta González, donde no se tuvo en cuenta la perspectiva de género, muestra la ausencia de la lucha contra el femicidio. Por eso desde nuestro bloque afirmamos que no acompañaremos la iniciativa y a la vez solicitamos que retiren el pliego”.

“Un camarista que está en contra del trabajador”

El emblemático dirigente judicial Carlos Ordoñez esperó que concluyera la audiencia secreta del Senado en la que quedó formalizado el nombramiento de Parrino como juez de Cámara

Antes de retirarse, habló brevemente con El Ciudadano y expresó: “Para nosotros, un profesional que intervino el sindicato, como no ocurría desde la época de la dictadura militar, no puede tener inclinaciones de defender a un trabajador”.

“Esta actitud fue tipificada como ilegal por la Cámara Nacional del Trabajo, por lo que consideramos como una verdadera vergüenza esta designación. En el gremio judicial de Mendoza pensamos que deben ser erradicados de la Justicia local este tipo de jueces. ¿Cómo se puede concebir que aquellos que actuaron en contra de los trabajadores y quienes los representan, sea ahora juez de Cámara Laboral?”.