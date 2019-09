Vibrante momento en Incorrectas. Silvina Escudero fue una de las invitadas a conversar en el piso con Moria Casán, la conductora del ciclo y el resto de las panelistas apodadas "las vayainas".

El tema por el que la bailarina y vedette, asistió al piso, fue para hablar del regreso con su novio, de quien estuvo separada un corto tiempo, pero muy recientemente, paparazzis los fotografiaron juntos mientras caminaban en una feria. Para dar los detalles de todo lo acontecido, Escudero se sometió al "filoso" cuestionario de las Incorrectas.

¿Qué pasa con las segundas vueltas? introdujo el tema Moria Casan, hablando además del caso de Luciano Castro y Sabrina Rojas.

-¿Cómo lo viviste vos Escudero?, le pasó la pelota La One.

-"Mi separación fue casi mínima porque fueron unos días fuera de casa (de él) nada más, pero veníamos arrastrando una crisis" contó Silvina, quien vivía con su novio desde el mes de marzo y llevan una relación de dos años y medio en su haber.

"Hubo crisis y se fue unos días. No somos de discutir, somos de no hablar (ante el enojo) lo que es peor. El silencio es terrible", razonó la vedette al aire de Incorrectas y sumó más data: "Estábamos metidos en nuestros trabajos y no nos mirábamos. Cada uno con su rutina y a una relación hay que dedicarle tiempo" reflexionó Escudero.

Además la sexy morocha argentina continúo, pero hablando del presente de la relación. "Volvió el diálogo, volvieron las miradas, volvió la mano".

¿Cómo fue la reconciliación? la interrumpió Moria.

Silvina hizo una sonrisa y miraba hacia arriba. Dando a entender que todo fue una "bomba" (positiva en este caso).

El silencio fue tan largo que las vayainas intentaron completarlo con frases e incluso la misma Moria, fue la que dijo: “la cara de Escudero es terrible, asique nosé para que lado va”.

“Llamó él” confirmó Silvina Escudero con aire de vergüenza y confesión pero además agregó: “Es re lindo, ¿es mejor o no?” buscó apoyo en el resto de la mesa.

¿Contestaste al toque le preguntaron?, “Sí, contesté al toque pero fue un bueno, hablemos” dijo Silvi.

“Él no sabía ido a ningún lado, se fue a nada, a esperar” contestó Escudero cuando le preguntaron ¿dónde se había ido su pareja? y agregó “se fue con dos mudas de ropa a un lugar muy cerca (del domicilio de Escudero)”.

¿Algo habrá hecho? Acotó filosa Mica Viciconte y Escudero, la miró con "ojos de fuego” y le dijo “Viciconte, te revoleo la lapicera en la cabeza, mirá!, ¡No! ¿Cómo va a hacer algo?", descartando que su actual pareja pudiera haber tenido un efímero romance con otra mujer cuando estaba separado de ella.

¿Cuánto tiempo estuvieron separados? le preguntó otra de las vayainas.

"Nada, fueron… cinco días. Pero el tema no era eso, sino que veníamos mal, viviendo en el mismo lugar, cada uno estaba trabajando “24-7” en sus cosas. Ese es el tema, no tanto el irse” retrucó Silvina.

Y el sexo, habrá sido fogoso, fuerte en el reencuentro, acotó Viciconte y se ligó varias gastadas del resto de sus compañeras que le dijeron en resumen que ella “estaba muy caliente”.

"¿Cómo fue el reencuentro?, locación, hora , lugar, decime todo" arrojó Moria para ordenar.

“Fue casa y ahora nos reencontramos varias veces por día" confesó Escudero con una sonrisa cómplice y además aseguró que su pareja, volvió a vivir con ella.

Viciconte, le preguntó si en el lecho de amor (la cama) duermen todos sus perros a lo que Escudero respondió con risas, “Tenemos tres perros y una gata y la única que duerme en la cama es África, la gata” acotó.

¿Fue bueno el reencuentro amoroso? insistió Moria.

"Sí y me debe estar escribiendo en este momento" dijo Escudero y revisó su celular en cámara, mientras que todo se fue de las ramas y Silvina se salvó de tener que contar los detalles que tanto esperaban las vayainas.