Angelici habló sobre la renovación del contrato de Carlos Tévez

El presidente de Boca, Daniel Angelici, reconoció hoy que no le "corresponde" a él ofrecerle la renovación de contrato a Carlos Tevez ya que su mandato termina antes de que venza el vínculo del futbolista.

En una rueda de prensa realizada después de haber presentado la cena solidaria que se realizará el 10 de octubre en "La Bombonera", el directivo hizo referencia a varios temas de actualidad.

Sobre el vínculo de Tevez, que vence el 31 de diciembre de este año, fue claro: "No me corresponde a mí ofrecerle nada. Pero no tengo dudas de que si gana el oficialismo seguramente se la den porque lo tiene merecido y él quiere retirarse acá".

Acerca del planteo i del entrenador Gustavo Alfaro en el 0 a 0 ante River por la Superliga, afirmó: "Se logró el objetivo. El objetivo es ganar todo. Si se puede jugar bien, mejor. En los clásicos es difícil jugar bien. Yo creo que en las semifinales de la Copa el que pase será por detalles, nadie va a regalar nada.El que menos se equivoque, terminará clasificando".

Angelici reconoció que "Boca siempre tiene la obligación de ser protagonista" y se mostró "convencido que con las bases que tiene el club, siempre vamos a estar en una instancia importante".

Sobre el costo de las entradas para el duelo ante el rival de toda la vida, que se disputará el 22 de octubre en "La Bombonera", manifestó: "Nosotros somos un club popular. Seguro que las entradas van a valer la mitad de lo que las cobra River".