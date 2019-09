Polémica en Independiente: Beccacece confirmó la sanción a Pablo Pérez

El entrenador de Independiente, Sebastián Beccacece, dijo hoy que "no se pone plazos" sobre su continuidad en el club y confirmó que el volante Pablo Pérez "no será utilizado en los próximos dos partidos" tras haber tenido un cruce con el jugador en el entretiempo del cotejo ante Lanús.

"Pablo está entrenándose con el resto de sus compañeros. Después de estos diez días, volverá a ser considerado. La decisión la tomó muy bien. Lo adoro y tengo una relación extraordinaria con él, pero pero hay situaciones que no corresponden y uno toma decisiones como líder más allá de que él sea un referente dentro y fuera de la cancha", afirmó el DT en conferencia de prensa.

Además, Beccacece negó que su continuidad dependa de los próximos dos encuentros, frente a Atlético Tucumán por la Superliga, y ante Defensa y Justicia, por Copa Argentina.

"No me puse ningún plazo. Tengo un grupo en el cual me respaldo y transitamos con mucha humildad y con valores desde el primer día que llegamos al club", dijo.

Beccacece, que manifestó que no tomó decisión alguna sobre Nicolás Domingo, amplió sobre su decisión de Pérez: "Justamente porque lo quiero a Pablo y porque me importa su persona, tomo la decisión que tomo. Lo conozco bien a él y sé que él ha tomado consciencia. Hay que atender que el colectivo está por sobre lo individual".

El entrenador reconoció que "el grupo (de jugadores) y los dirigentes lo entendieron" y opinó que Pérez "es un loco lindo que a veces tiene actitudes que no corresponden".

Según trascendió, en el entretiempo del encuentro frente a Lanús Pérez ingresó al vestuario, pateó una botella y luego le pegó una trompada a un pizarrón.

En ese instante, Beccacece intentó calmarlo al afirmarle que no se "podía poner así de loco", pero el futbolista redobló la apuesta: "Vos no podés decirme cuándo me puedo calentar".

Este lunes, Pérez le pidió disculpas en la práctica realizada en el predio, pero el DT se mantuvo firme en su decisión de mantenerlo apartado, que luego fue comunicada en conferencia de prensa.

El otro que probablemente pueda dejar el equipo para jugar ante Atlético de Tucumán es Domingo, aunque su salida es más por cuestiones tácticas y no como parte de una medida disciplinaria.