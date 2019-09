Comienza el juicio por el homicidio de Sebastián Prado

En tribunales provinciales es una jornada importante para un caso resonante. Comienza el juicio por el asesinato del doctor Sebastián Prado ocurrido el 6 de septiembre de 2013. Jonathan Morales e Andrés Merlo serán juzgados en un juicio por jurado.

En el ingreso de los tribunales de Mendoza, Blanca Sotelo, madre de la víctima, dialogó con CNN Radio Mendoza e indicó: "Es un día súper importante después de 6 años y 11 días. Llegó. Ha sido terrible, muy angustiante y demasiado estresante. El 2018 para mí fue espantoso, pero se hace justicia. No creo que muchos lo sepan, pero me pasé como tres o cuatro años todos los días 6, hacía unos folletitos con la cara de Sebastián y lo iba llevando a la Peatonal mesa por mesa y también a la gente que pasaba".

Además Sotelo contó que sus esperanzas por obtener justicia se renovaron cuando volvieron de detener a los sospechosos, luego de 4 años y meses de búsqueda. Sin embargo una duda asalta a la madre de la víctima: ¿Cuántos homicidios cometieron entre Sebastián y el señor Álvarez?

"Mi agradecimiento es infinito a toda la gente que trabajó con Claudia Ríos. Eso es súper importante, no podré agradecer el resto de mi vida lo que han hecho los investigadores. Claudia Ríos para mí es una estrella, es una luz. Igual que Ximena Villanueva, la abogada, yo no tengo abogados particulares. No puedo pagar un abogado particular, pero es espectacular lo que me están demostrando desde enero del 2018".

Aprovechó para dejar un mensaje a quienes estén pasando por momentos similares: "Que no aflojen, que sigan golpeando puertas en forma permanente, que no bajen los brazos, que Dios les va a dar la fuerza necesaria para luchar".

Para finalizar contó que el juicio por jurado es la representación del pueblo.