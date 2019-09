Omar Nogara, el escritor mendocino que recorre la literatura fantástica juvenil

Una historia de vida marcada por sueños convincentes, pasiones prolongadas y gustos diferenciadores, es la que hoy ubican a Omar Darío Nogara Cecchín, o simplemente Omar Nogara, entre los escritores destacados del momento.

"Soy de Beltrán, Maipú y crecí en la finca de mi viejos, una finca humilde por cierto. Siempre me gustó leer, desde que era niño", comenzó su diálogo con El Ciudadano.

Y sin dudar, comentó que gracias al entorno donde se crió, sin mucha gente viviendo en los alrededores de su casa -para su fortuna- fue que su imaginación se liberó en su máxima expresión y comenzó a modelar algunos de los personajes que hoy tienen nombre y apellido en su libro. "Mi hermano falleció cuando yo tenía 7 años y eso me motivó a crear un personaje con su nombre. Sin embargo en aquel tiempo era algo instintivo aún, casi un juego", comentó.

Nicolás Draggo y la Llave Única

Y esta pasión fue creciendo junto con él. "No pude pensar mi historia como una novela, hasta que tuve mi primera computadora, casi al final del colegio secundario. Al escribir las páginas de Nicolás Draggo y la Llave Única (título de su primer libro), en esa vieja computadora, tan ruidosa como un tractor, usé los lugares en los que crecí, los rincones de la finca de mi viejo en Los Álamos, las callecitas de Rodeo del Medio, la estación de trenes, las viñas y las quintas, las pocas calles de la ciudad de Mendoza que por aquel momento reconocía", describió.

Pero sus amores fueron entrelazándose, porque esos elementos fueron combinados con "la arquitectura de la Antigua Grecia y la arquitectura medieval, había encontrado el lugar perfecto al cual huir cuando fuera preciso".

Nicolás Draggo y la Llave Única es una novela épica de aventura y fantasía juvenil, con elementos de misterio, que puede dividirse en 3 ejes fundamentales según su autor:

El lugar donde se desarrolla la mayor parte de esta, Los Imperios Ocultos, donde se encuentra lo que queda de Atlántida.

El protagonista, cuyo nombre le da el título a la historia. Un muchacho de 17 años que debe aceptar su pasado y entrenar las habilidades que heredó. Ya que él desciende de los antiguos atlantes y tiene la capacidad de mover cosas con la mente, poderes sensoriales y físicos muy desarrollados. Y también, junto a sus amigo, pueden controlar los cuatro elementos.

El último eje es la Llave Única, un artefacto que abre un portal en el que hace mucho tiempo se ocultó un arma poderosa, hoy buscada por Lord Érebo, pero que solo Nicolás puede hallar.

"La novela habla de la importancia de la amistad, toca los problemas de los jóvenes de hoy, aunque con un aire épico y mantiene siempre un aire irónico y entretenido. También trato de generar conciencia acerca de la importancia del respeto, la empatía y siempre ayudar a los demás", describe su obra.

Distintos caminos, un mismo horizonte

La vida del escritor no es fácil. Sea cual sea la ciudad en la que le toca desempeñarse, con seguridad tendrá por delante un camino de lucha. Lucha por ordenar sus ideas en tiempo y espacio, lucha por pensar no solo en su producto sino en su público y, sobre todo, lucha por hacer llegar su obra a los demás.

Si bien en la vida de Omar su pasión por las letras estuvo intacta desde su infancia, no se salió del "esquema social" en el cual estamos inmersos. Luego de finalizar el secundario, estudió arquitectura. Sin embargo, "con el tiempo la universidad significó relegar mi sueño de ser escritor por un tiempo", remarcó.

"Después de mi egreso, obtuve un empleo como profesor en una escuela de Tunuyán. Fue ahí cuando comencé a repasar mis escritos, en una computadora portátil, mientras viajaba en el colectivo o esperaba en el café de la estación de servicio. A partir de entonces reestructuré mi historia, tratando de darle vida a los rincones de los Imperios Ocultos, cargando mi narración con un fulgor épico y misterioso".

Y fue en ese momento donde Omar decidió priorizar la escritura en su vida y dejar de relegarla como pasatiempo. "Buscar una editorial fue una tarea ardua, porque después de muchos años de trabajo, descubrí que a las editoriales no les interesa leer novelas de un autor nuevo y todas responden de la misma forma: 'Por razones económicas no recibimos manuscritos de escritores nuevos o que no hayan sido solicitados', si es que tenía la suerte de que respondieran. Entonces descubrí que los mendocinos tenemos que auto publicar, lo que implica financiar personalmente la publicación de un libro", manifestó.

Y en ese camino encontró una editorial para autores independientes: Tinta de Luz, que se especializa en ayudar a escritores excepcionales a publicar sus creaciones literarias. Ahí "comenzó el camino más entretenido que he recorrido", dijo con entusiasmo. Y gracias a este paso, Nicolás Draggo y la Llave Única fue una de las opciones de literatura juvenil en la Feria del Libro 2019, dedicada a Antonio Di Benedetto, Juan Draghi Lucero e Iverna Codina.

Para conocer más de él, pueden seguirlo en sus redes sociales. Instagram: @omarnogara y en Facebook: Omar Darío Nogara.