Netflix anunció el final de 15 de sus series

Hace tiempo que Netflix dejó de ser un simple catálogo de series online para transformarse también en un productor de tiras originales.

Hoy en día, la plataforma produce decenas de series al año no solo en Estados Unidos, sino también en otros países. Muchas de estas producciones terminan siendo un verdadero fracaso y son rápidamente canceladas; pero esta vez Netflix sorprendió anunciando el final de 15 de sus tiras, muchas de ellas muy exitosas.

Obviamente, no todas estas producciones serán canceladas por fracasar, algunas simplemente llegan a su epílogo y otras incluso podrián ser relanzadas en otras plataformas.

Las series que tendrán o ya tuvieron su última temporada en Netflix son: Dark, Lucifer, Designated Survivor, Tuca & Bertie, 13 Reasons Why, Chambers, Travelers, Friends From College, Fuller House, She’s Gotta Have It, The Ranch, The Rain, Trinckets, Jessica Jones y The Punisher.

El final de Dark

De las 15 series de las que se anunció su final, probablemente Dark sea la que más gente extrañará. La superproducción alemana de ciencia ficción estrenó este año su segunda temporada que será la penúltima. Netflix confirmó que Dark tendrá una tercera entrega de episodios que finalizarán la historia. Llegarían en 2020. La serie no ha sido un fracaso, sino todo lo contrario; por eso, la decisión de terminarla es de los guionistas.

El final de Lucifer

Otra de las populares tiras a las que les queda poco tiempo de vida es Lucifer. La serie originalmente fue estrenada en Fox en 2016 y, después de una cancelación en la tercera temporada, fue adquirida por Netflix, que extendió la historia por dos temporadas más. La quinta y última entrega tendrá 16 capítulos y estará disponible en 2020.

El final de 13 Reasons Why

Una de las creaciones para adolescentes más exitosas de Netflix también tiene final a la vista. Aunque parecía que 13 Reasons Why iba a tener una sola temporada, la inesperada popularidad de la serie basada en la novela homónima de Jay Asher impulsó a la plataforma a realizar nuevos capítulos. Hace poco se lanzó la tercera temporada y habrá una cuarta, pero será la última. La serie terminaría con la graduación de los alumnos de Liberty High.

Los finales de Jessica Jones y The Punisher

El contrato entre Netflix y Marvel llegó a su fin luego de que la empresa de comics fuera comprada por Disney, que ahora producirá series de la marca para su propia plataforma. Jessica Jones y The Punisher son las dos series que quedaron inconclusas después de este acuerdo.