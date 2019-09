Fin de semana movido: más de 35 temblores se registraron en San Juan y Mendoza

Durante este fin de semana se registraron más de 35 sismos en la misma zona: en el sur de San Juan y norte de Mendoza.

Si bien fueron de baja magnitud, surge la duda de si se trata de un fenómeno alarmante o no. Es por esto que, en Canal 9, la directora del Laboratorio de Estructuras de la UTN, Graciela Maldonado, habló sobre lo ocurrido y manifestó que "no es una situación que nos llame la atención y que nos produzca pánico, simplemente es propio del movimiento que tienen nuestras placa".

“En San Juan y la parte norte de Mendoza conforman el núcleo urbano de mayor riesgo sísmico del país", remarcó, y comentó que "el Gran Mendoza es el núcleo urbano con mayor nivel de riesgo sísmico" de todo el territorio argentino.

Es mejor que tiemble

Además, Maldonado afirmó el histórico dicho de que "es mejor que tiemble, a que no", porque "es la liberación de energía, entonces como estamos ubicados sobre la Placa Sudamericana y debajo de la Placa Sudamericana subduce la Placa de Nazca, nuestros vecinos chilenos, es decir, Chile se va introduciendo debajo de Argentina, ahí se genera un efecto de fricción. Esa fricción genera temperatura, genera movimientos y dislocaciones. Nosotros comprimimos la Placa de Nazca, entonces estamos en un estado de actividad, y esa actividad de alguna manera tiene que liberar energía".

“En Costa Rica también se preocupan cuando no tiembla porque los volcanes no están activos y ellos viven en una zona volcánica. Entonces, siempre es mejor que tiemble y no que no tiemble”, finalizó.