Su conferencia, magistral por cierto, fue el broche de oro del foro "Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres" organizado por la Asociación de Ejecutivas y Empresarias del Turismo de Mendoza (ASEET Mendoza), en la Universidad de Mendoza. Luego de exponer "La mujer en la Justicia", la jurista Aída Kemelmajer habló a solas con El Ciudadano.

Kemelmejar dijo "sentirse muy feliz de participar en la actividad, de escuchar mujeres jóvenes que han pasado por experiencias tan valiosas" y continuó "debo tener una edad que duplica la mayoría de las chicas que estuvieron antes que yo, su exposición fue fantástica".

Entre los temas que abordamos en la charla, nos explayamos sobre casos de desigualdad entre hombres y mujeres, la importancia de la palabra, interrupción voluntaria del embarazo, y el "tiempismo" de Comodoro Py, entre otros temas.

Mira la entrevista completa acá:

En cuanto al rol de la mujer en la actualidad, Aída señala: "Creo que ha cambiado mucho, todo este movimiento feminista que ha luchado por los derechos de la mujer, realmente ha cambiado muchísimo la perspectiva de la mujer desde la óptica de los jueces" y agregó: "Nosotros tenemos en Argentina muchas y buenas leyes, y a partir de la reforma constitucional de 1994 una norma estupenda que autorizó al poder Ejecutivo a dictar todas estas leyes para que la igualdad formal se transforme en una igualdad real, de las mujeres".

De las interpretaciones de la justicia

"La interpretación y la aplicación de las leyes puede hacerse con visión de género, o sin visión de género. Hay mujeres que la tienen visión y otras que cuando ocupan cargos públicos parece que se olvidan de eso", puntualizó Kemelmajer que además agregó: "No hay que creer que los hombres no tienen visión de género, si que hay muchos hombres que resuelven con esta visión. Es cuestión de entender un sistema que trata de igualar jurídicamente lo que la sociedad todavía discrimina, si no se entiende eso seas hombre o mujer vas a resolver mal".

Aída Kemelmajer es la primera y única mujer que ha sido integrante de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza (desde 1983 hasta 2010) en la actualidad todos los cargos son ocupados por varones.

Sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo

Cuidadosa de cada palabra que emplea, no sobre este tema en particular, sino en todos, la notable jurista señala que: "El problema del lenguaje es un problema muy serio, y esta discusión, este debate que hemos tenido en la Argentina, no es nada más que una muestra de la seriedad del lenguaje. Esto de "defiendo la vida" como si las personas que estamos a favor del derecho de la mujer a decidir sobre su embarazo en los primeros meses del embarazo. Ninguno de nosotros está defendiendo el derecho de la mujer en el octavo mes a interrumpir el embarazo, siempre lo hemos dicho. No hay derechos absolutos".

"Los derechos entran en conflicto y hay que resolverlos conforme un principio que se llama de "proporcionalidad". Nosotros no estamos a favor de ningún derecho absoluto ni del feto a nacer, ni de la mujer a abortar cuando a ella se la da la gana" afirmó Kemelmajer.

A manera de conclusión del tema marcó que: "Yo también defiendo la vida, la vida digna, la vida de una persona que no es solo un instrumento de la reproducción humana, las mujeres tenemos autonomía, y especialmente sobre nuestro cuerpo. Porque somos nuestro cuerpo".

"Entonces el lenguaje que se utilizó, fue un lenguaje que hace aparecer al grupo al que pertenezco, que somos la personas que defendemos esta autonomía. como que nosotros no defendemos la vida y si que defendemos la vida. Defendemos la vida digna y autónoma, la vida plena de toda persona que tiene derecho a elegir su proyecto de vida" finalizó

Sobre la justicia federal

"La justicia penal, y especialmente la justicia penal federal es una justicia que tiene una gran deuda con la sociedad", comenzó opinando Kemelmajer consultada por el tiempismo político de Comodo Py. Luego señaló: "Si hay algo que funciona mal, decididamente mal; es la justicia penal federal y para la prensa parece que es la única justicia que existe".