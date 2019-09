El actor Bradley Cooper, protagonista de la película "Nace una estrella", le dijo a Lady Gaga en el film: "El talento viene de todas partes, pero tener algo que decir y una manera de decirlo para que la gente lo escuche, es otra cosa".

Esa frase encaja a la perfección con Camilla Lour, una joven mendocina que con el correr del tiempo se ha ido metiendo en los corazones mendocinos y argentinos dejando diferentes sensaciones a la hora de interpretar canciones de diversos géneros y estilos. Con tan sólo 12 años emocionó a Marcelo Tinelli y se dio el lujo de cantar con Mon Laferte en el show que la chilena brindó en Mendoza.

Camilla Lour, la mendocina que cautiva y emociona a todos

Camilla Lour comenzó en el mundo de la música cuando tenía tan sólo cinco años y en compañía de Pablo, su padre, en la guitarra empezaron a interpretar diferentes canciones. La pequeña expresó que es fanática de la música de los 70, 80 y 90 pero que con el avance del tiempo también se inclinó por música más actual. De esta forma comenzó a hacer diferentes presentaciones y eventos en donde deslumbró con su voz a todos los presentes.

A través de las redes sociales y de su canal de YouTube, los videos comenzaron a viralizarse y así el público conoció esta maravillosa voz que deja a todos con la boca abierta.

Camilla Lour: su llegada a "Gigantes de la Argentina" y la emoción de Marcelo Tinelli

"Yo jamás me entero de nada pero me contaron que había un casting y a mi me encantan, decidí participar y me llamaron" contó Lour sobre la oportunidad que le tocó vivir en el programa "Gigantes de la Argentina", conducido por Marcelo Tinelli, a principios del 2019. En el certamen, la nacida en Capital decidió interpretar nada más y nada menos que "Bohemian Rhapsody", de Queen.

La canción emocionó a todos los presentes de Santiago del Estero, una de las ciudades donde se realizó el programa y hasta el propio conductor televisivo no pudo contener las lágrimas al escuchar la entonación.

Camilla Lour cantó con Mon Laferte en el show que brindó en Mendoza

"Al principio no iba a ir al recital de Mon" contó Camilla sobre el espectáculo que la artista chilena brindó la noche del sábado en el auditorio Ángel Bustelo. Mediante el club de fans de Mon Laferte en Mendoza, la joven cantante logró acceder al recital. En la previa del mismo los fanáticos hicieron una bandera enorme para la intérprete trasandina en donde también le dieron a entender que Camilla quería cantar con Laferte.

Una vez en el show y mientras la chilena cantaba, los fans le enseñaron el cartel. Ante esto, Mon Laferte lo vio, detuvo la canción y comenzó a preguntar "¿Quién es Cami? ¿Está por aquí?". Una vez que la mendocina subió al escenario interpretaron juntas "Amor completo" lo que generó el estallido de aplausos de todo el Bustelo.

"No sé como explicarlo, todavía estoy en shock y no puedo creerlo. Ver a tu ídolo ahí enfrente tuyo te generan ganas de abrazarlo y es muy emotivo. Fue hermoso" expresó Camilla.

Finalmente, la joven nos contó cuál es el sueño que persigue en su carrera musical y admitió que "me encantaría hacer un disco, por ahora no tenemos lo necesario para hacerlo pero momentáneamente seguiré con los covers para seguir sumando gente pero si la idea es el disco".

Sin dudas que esta inigualable voz seguirá emocionando a todo aquel que tenga el placer de poder escucharla y así Camilla seguirá recibiendo el reconocimiento de todos. ¡Verdaderamente un orgullo mendocino!