La Lepra aguantó pero no pudo y cayó con Guillermo Brown

Independiente Rivadavia no pudo en su visita a Puerto Madryn y perdió 1 a 0 frente a Guillermo Brown, por la quinta fecha de la Primera Nacional.

El equipo mendocino no mostró su mejor nivel pero pese a no generar tantas situaciones de gol logró aguantar lo máximo posible el resultado en cero. La Lepra no tuvo peso ofensivo en campo antagónico y no contó con Klusener, futbolista fundamental para el ataque leproso. Pese a esto, intentó buscar pero no consiguió generar situaciones de riesgo.

El marcador se mantuvo en cero durante gran parte del partido y esto ilusionaba a los dirigidos por Theiler de traerse un punto para la provincia pero cuando el cronómetro marcó lo 39 del complemento apareció Mateo Acosta, ex Gimnasia y Esgrima y marcó el tanto de la victoria para terminar con los sueños del Azul.

Luego de la conversión el local sólo debió proteger el resultado y esperar a que el árbitro pitara el final. De esta manera, Independiente Rivadavia se quedó con las manos vacías y, con esta derrota, suma dos triunfos y tres derrotas.

En la próxima fecha, la Lepra recibirá a Alvarado de Mar del Plata. Será el próximo domingo desde las 20, en el estadio Bautista Gargantini.