Superliga: River y Huracán se miden en Parque Patricios

River buscará regresar ala victoria cuando visite a un necesitado Huracán, en un partido válido por la sexta fecha de la Superliga con el que se cerrará la jornada sabatina.

El encuentro se disputará a partir de las 20:00 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, será controlado por el árbitro Nicolás Lamolina e irá televisado por la señal deportiva de cable Fox Sports Premium.

Huracán hace tres fechas que no gana, obtuvo un empate y padeció dos derrotas, la última por 4 a 1 en su visita a Newell´s, partido en el cual se fue expulsado el defensor Walter Pérez. El entrenador Juan Pablo Vojvoda aún no dio a conocer el equipo que jugará ante River, pero se estima que en el lugar de Pérez estará Carlos Araujo mientras que el técnico no definió si continúa Lorenzo Faravelli en el once titular o si en su lugar ingresará Juan Garro.

#Huracán🎈📸 Imágenes del entrenamiento de esta tarde en el Palacio Ducó. pic.twitter.com/eA0WQdPotV — CA Huracán (@CAHuracan) September 13, 2019

Además César Ibáñez podría ser de la partida en la zonadefensiva por Gonzalo Bettini y Joaquín Arzura ocuparía la plazade Adrián Calello en el mediocampo.

River viene de igualar sin goles como local en el Superclásico frente a Boca y el entrenador Marcelo Gallardo no confirmó elelenco que estará ante Huracán, pero lo que sí se supo es que en la defensa volverá Javier Pinola. El futbolista entrará en reemplazo de Paulo Díaz o de Lucas Martínez Quarta mientras que Matías Suárez estaría desde el inicio por Rafael Santos Borré en la zona de ataque acompañando a Lucas Pratto.

Gallardo señaló que los jugadores que estuvieron con la Selección argentina en la gira por los Estados Unidos, Franco Armani, Gonzalo Montiel y Martínez Quarta, podrían ser titulares mientras que el que no estaría desde el arranque es Robert Rojas.

📝 Estos son los convocados para visitar a Huracán este sábado por la fecha 6 de la @superliga ⚽️#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/qw0IlNYRLJ — River Plate (@RiverPlate) September 12, 2019

Probables formaciones

Huracán: Antony Silva; Carlos Araujo, Saúl Salcedo, Mariano Bareiro y César Ibáñez; Lorenzo Faravelli o Juan Garro, Joaquín Arzura, Mauro Bogado y Rodrigo Gómez; Fernando Coniglio y Andrés Chávez

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Javier Pinola, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Bruno Zuculini, Nicolás De La Cruz; Lucas Pratto y Matías Suárez.