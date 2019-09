Carolina Jacky: "Los jueces no tienen perspectiva de género"

El Colectivo Ni Una Menos Mendoza realizó ayer (jueves) una marcha para observar la actitud que tuvieron los jueces que dictaron sentencia en el juicio que juzgó a Andrés Di Césare por la muerte de la joven Julieta González.

Julieta fue asesinada con saña, tal como se conoció en el juicio, el 21 de septiembre de 2016. Su cuerpo fue encontrado tras una intensa búsqueda en la zona de Cacheuta y por el hecho fue juzgado Di Césare, quien recibió una condena de 18 años de prisión bajo la carátula de homicidio simple porque el hecho no fue considerado como un femicidio.

El veredicto del Tribunal Penal Colegiado Nº 2, integrado por el juez Jorge Coussirat y los conjueces María Alejandra Ratto y Mauricio Javier Juan, tiene cinco días hábiles para dar a conocer los fundamentos.

Si el Tribunal hubiera enmarcado el hecho en un femicidio, Di Césare tendría que cumplir una pena efectiva de 35 años, pero si la sentencia que dictó llega a quedar firme, podría obtener la libertad por buena conducta a los diez años.

Pedirán al Senado que no apruebe el pliego de Juan

El común denominador de la marcha organizada ayer por el Colectivo Ni Una Menos Mendoza fue el rechazo del fallo de los jueces Coussirat, Ratto y Juan y reclamarle a la Justicia que Di Césare sea juzgado por femicidio, lo que fue resaltado por la coordinadora del colectivo, Silvia Fernández. “Marchamos indignados por el fallo de estos jueces, quienes después de tres años de que la familia esperara justicia por la muerte de Julieta, no tuvieron perspectiva de género”, explicó.

Al consultarle qué actitud adoptarán en la audiencia pública en la que será tratada la propuesta del Poder Ejecutivo para ascender a camarista al abogado Mauricio Juan, contestó: “Repudiamos este fallo y estaremos muy atentos a la audiencia pública que lleve a cabo el Senado para tratar los pliegos de Mauricio Juan. No puede ser juez porque no tiene perspectiva de género; si no la tuvo con el caso de Julieta, donde se comprobaron la relación y la violencia de género, ¿quién asegura cómo será su comportamiento a futuro?”.

“Más perspectiva de género en la comunidad que en los jueces”

También la abogada Carolina Jacky fue entrevistada por El Ciudadano, y acerca del veredicto opinó: “Puedo asegurar que este muchacho saldrá con una pena por femicidio, no le quepa la menor duda. Lo pelearé hasta las últimas instancias, es decir, que si tengo que ir hasta la Corte de Justicia de la Nación, lo haré. Lo que significa que la sentencia de este tribunal no quedará firme, porque iré a Casación y luego a la Corte provincial. Aquí, tanto en la Corte como en el Ministerio Público Fiscal hay antecedentes de estar en línea con lo que piensa la querella. El mismo sentido que la Corte de la Nación, como la Corte Interamericana de Justicia”.

Y agregó que “tiene más perspectiva de género la comunidad que los profesionales del Derecho. Lamentablemente es la formación que tenemos los abogados, donde el adulterio del hombre se castigaba distinto que el de la mujer. Ni hablar de otros derechos que solo eran patrimonio de los hombres, una cuestión que se sigue dando en muchos sentidos. El veredicto de este tribunal es una muestra de lo que digo. Durante el juicio se la discriminó a Julieta González por utilizar redes sociales, por su vestimenta, por salir con un hombre mayor, por ir al casino y por haber salido con algunos hombres. Una terrible desigualdad que hay que corregir en el marco de la perspectiva de género”.

“Los jueces no tuvieron ni tendrán perspectiva de género”

“Lo claro del veredicto –dice Jacky– es que Andrés Di Césare fue condenado por homicidio, es decir, que para la Justicia es un asesino que le partió con piedras el cráneo. Antes la había ahorcado y abandonando su cuerpo en Cacheuta, tras lo cual se fue a festejar en grande el cumpleaños de un amigo. Todos los puntos que se ventilaron durante el juicio, como lo reconoció Di Césare, es que él salió con Julieta y mantuvo relaciones sexuales. Además, que esa relación era oculta, porque él tenía novia, entonces parece que todo esto no encierra femicidio para el tribunal”.

Para la abogada, “queda claro entonces que los jueces no tienen perspectiva de género. Se han basado en lo que planteó la defensa en el Código Civil y cómo establece la relación de pareja y se olvidan que arriba de ese código existe la Ley 26.485, instrumento jurídico superior a los códigos. Además de la existencia de dos convenciones internacionales que están plasmadas en la Constitución Nacional, por encima de los códigos Penal y Civil”.

Dudan de las evaluaciones a los conjueces Ratto y Juan

Al referirse a los conjueces que integraron el Tribunal Penal Colegiado Nº 2, la profesional expuso que “Mauricio Juan ha concursado para ser camarista, él está subrogando en ese tribunal. Su pliego recién ha ingresado al Senado y debe pasar por audiencia pública para ver si se aprueba que se transforme en camarista. Habría que preguntar si los integrantes del Consejo de la Magistratura que lo examinaron tienen perspectiva de género. Mientras que la abogada María Alejandra Ratto no aprobó ese examen, quedó atrás y vuelve a su puesto anterior como secretaria de Cámara”.

Apuntando al Poder Legislativo, Jacky consideró: “Espero que senadores y senadoras no vean esto como un tema de mujeres u hombres. Entonces, no les pido a las senadoras que desaprueben a Mauricio Juan, se lo pido a todos los senadores que desaprueben el pliego de este profesional. Debe ser un compromiso de todos ellos, no solo de mujeres, porque es de toda la sociedad. Un derecho no debe ser dividido de esta manera, como lo hizo este hombre que en el futuro deberá juzgar casos similares al de Julieta González”.