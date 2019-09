Emocionante abrazo entre Scola y Ginóbili luego del histórico triunfo

Tantas veces se encargó de escribir la historia desde adentro de la cancha, que Manu Ginóbili no quiso perderse el brillante partido que la Selección Argentina hizo contra Francia para alcanzar la final del Mundial de China 2019.

La leyenda del básquet nacional tuvo un vuelo de 18 horas de Estados Unidos hasta Beijing y vivió el encuentro de semifinales con el nerviosismo de un hincha más. Así lo dejó bien en claro a través de sus redes sociales.

"No se puede creer lo que juega este equipo! No exagero, eh. Ni un poquito! Un cuarto más y no podemos más!" escribió cuando promediaba el tercer capítulo y la albiceleste se acercaba al objetivo cada vez más.

Una vez finalizado el cotejo y consumada la clasificación a la gran definición, el capitán argentino Luis Scola fue a buscar a su excompañero y ambos se fundieron en un abrazo que quedará como una de las imágenes más importantes en la historia del deporte nacional.