La situación económica del país y el futuro institucional, expuestos en el Foro Industrial

Claros y contundentes fueron los análisis y conclusiones surgidos del IV Foro Industrial que organizó la Unión Industrial de Mendoza (UIM). Al respecto, empresarios y expositores coincidieron en que el éxito del evento fue oportuno y necesario por el difícil momento que vive el país.

El Ciudadano estuvo presente y entrevistó al presidente de la UIM, Mauricio Badaloni, quien consideró que “este cuarto foro está dotado por calidad nacional por sus expositores y por la amplia participación de toda la matriz productiva mendocina. Por otro lado, y analizando el contenido que ha tenido, no es menor el hecho de haber contado con el dato duro de lo que le pasa al país, dado por quienes expusieron”.

“Todo esto –agregó- ha sido muy estimulante por la intensa participación que han tenido todas las cámaras territoriales y las que integran UIM”.

Al consultarle si alcanzó la agenda de temas planeados, afirmó: “Si bien la agenda de exposiciones estuvo dominada por la cuestión económica, no hemos descuidado el empleo. El dato importante es que hemos escuchado a los candidatos a la gobernación para conocer sus objetivos sobre la industria, el empleo y el crecimiento”.

Badaloni resaltó además el hecho de “haber escuchado lo que se está haciendo en el yacimiento Fortín de Piedra. Un aspecto muy importante en materia de gas del país, que además es trascendente porque analizamos las dimensiones de Vaca Muerta. Temas que nos dicen que de estar en el 4º lugar hemos pasado al 5º a nivel de la economía nacional, desplazados por la provincia de Neuquén. Datos duros que nos deben servir para sobreponernos y comenzar a planificar el futuro desde otra perspectiva”.

El objetivo inmediato “es ver cómo generamos empleo”

También mantuvo un diálogo exclusivo con El Ciudadano el reconocido economista Bernardo Kosacoff, quien al hablar del Foro y del escenario nacional explicó que "es una transición con un dato ineludible, como es la consistencia macroeconómica, (pero) no es lo importante. Lo importante es saber cómo recuperamos las fuentes de crecimiento de la economía argentina, cómo generamos empleo, qué patrón de especialización vamos a tener, cómo nos insertamos en el mundo, y en definitiva, cómo el bienestar de la gente puede mejorar. Fundamentalmente dónde están las posibilidades y el punto de partida de ellas”.

Más adelante, y al hablar de la difícil etapa económica argentina y el proceso electoral, Kosacoff consideró: “Atravesamos una coyuntura difícil entre las PASO y la elección general, pero se supone que una vez superado este proceso electoral, la Argentina requerirá de una fuerte cooperación de todas las partes interesadas para recuperar la normalidad y el desarrollo que necesita el país”.

“Me parece que todos los interesados en gobernar han puesto sus miradas en cómo se recupera el país. Cómo se mejora la economía, la gente recupera sus ingresos y las empresas nuevamente a generar riquezas”, agregó el economista.

Ante la pregunta acerca de si el país va camino a dolarizarse, fue tajante al responder que “pensar en dolarizar la economía argentina es un absurdo. Creo que tenemos un problema con una moneda sumamente frágil y por eso el aspecto central es fortalecer la demanda del dinero. Esencialmente que el peso vuelva a tener su papel y su rol vital en la economía nacional”.

UIA: “Somos parte de las soluciones, no el problema”

Enérgico y conteste se mostró ante nuestro diario el vicepresidente Pyme de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Ángel Rodríguez, quien señaló que “hoy el país y la economía atraviesan un momento signado por las dificultades. El impacto negativo de la economía financiera se palpa en los diferentes sectores productivos, en cada región y particularmente en el entramado Pyme. A tal punto que el nivel crédito pyme hoy, es el más bajo de los últimos siete años. El ejemplo es que el crédito al sector productivo, no financiero, representa el 10% del Producto Bruto Interno (PBI)”.

“La industria argentina –resaltó- es parte de las soluciones que hoy requiere la Nación, no su problema. La idea cabal de cómo hemos descendido es su crecimiento, que no superó el 3% durante los últimos 13 años”.

Consultado sobre si el titular la UIA firmó un compromiso social con Alberto Fernández, Rodríguez respondió: “El presidente de UIA, Miguel Acevedo, se reunió en Tucumán con el candidato a presidente para hablar de la futura institucionalidad del país. Porque creemos, desde nuestra organización, que debemos ir a un acuerdo nacional, donde podamos hablar de todos los temas, donde marquemos un camino hacia el futuro”.

“Si no nos ponemos de acuerdo en todo, en lo institucional, en lo político y en las reformas que necesita el país para salir y crecer, no es posible. Significa que no es una Nación viable como la que tenemos en estos momentos. Hoy por hoy la Argentina muestra una cantidad de empresas en estado de defunción y otras en terapia intensiva. Son muy pocas las que están en estado de sustentabilidad”, se quejó.

Finalmente dijo: “Nosotros y el país necesitamos una recomposición inmediata a través de una inyección crediticia y de capital de trabajo. Doy fe de que hay empresarios Pyme en toda la Argentina que vendieron propiedades y bienes para poner el dinero en su empresa y que sus empleados no pierdan las fuentes de trabajo. Todos los empresarios Pyme son conscientes de que su único capital son sus empleados”.

