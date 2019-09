El capitán del Barcelona Leo Messi se siente "en casa" en el equipo azulgrana, asegurando que no tiene "intención de moverme a ningún lado", pero dejó claro en una entrevista con el diario catalán Sport que quiere "ver que hay un proyecto ganador".

"Sí, puedo decir que quiero estar en el Barcelona todo lo que pueda, hacer toda mi carrera porque esta es mi casa", aseguró Messi en esta entrevista publicada este jueves y realizada el martes.

"Mi idea es seguir acá el tiempo que me vea capacitado para rendir y que el físico me lo permita", añadió, tranquilizando a los aficionados culés después de las informaciones surgidas hace unos días sobre una cláusula en su contrato que le permitiría marcharse al final de cada temporada.

El astro argentino apeló a la confidencialidad de los contratos para no hablar sobre esta supuesta cláusula, aunque insistió en que "no tengo intención de moverme a ningún lado, pero quiero seguir compitiendo y ganando".

"Quiero seguir ganando cosas en el club, quiero seguir consiguiendo cosas importantes. Y para mí no significa nada la cláusula o el dinero. Me muevo por otras cosas. Lo más importante para mí es tener un proyecto ganador", aseguró.

Encantado de que viniera Neymar

Un proyecto en el que Messi parece que contaría con Neymar, del que afirmó que le hubiese "encantado que viniera" en esta ventana de fichajes recién cerrada.

"Entiendo a la gente que estaba en contra. Y es normal por todo lo que había pasado con Ney, por cómo se fue y cómo nos dejó", afirmó en referencia a su abrupta salida pagando su cláusula de rescisión (222 millones de euros).

"Pero, pensándolo a nivel deportivo, para mí Neymar es uno de los mejores del mundo y obviamente nuestro equipo hubiese aumentado las posibilidades de conseguir los resultados que todos queremos", añadió.

"Me hubiera gustado que viniera y que estuviera con nosotros, pero como dije antes, tenemos una plantilla espectacular para optar a todo sin él también", dijo, no obstante, el capitán azulgrana, que reiteró su deseo de volver a levantar la Liga de Campeones.

"Obviamente me encantaría ganar la Champions porque hace mucho tiempo que no se gana y creo que debemos volver a ganar la Champions como club; y a nivel personal me encantaría ganar otra", aseguró Messi, cuyo club ganó por última vez la Orejona en 2015.

Sin embargo, Messi no quiere que la Champions se convierta en el único gran objetivo y dejar de lado la Liga.

Ganar Liga y Champions

"No. Firmarlo, no (ganar la Champions y perder la Liga). Al inicio de temporada, decimos siempre lo mismo, pero es una realidad: queremos ganarlo todo. Vamos a intentar conseguirlo (...) me gustaría ganar las dos", aseguró.

Y es que la temporada pasada fue "mala entre comillas, porque sólo se ganó la Liga. A nivel personal me sentí muy bien aunque siempre digo que lo que me interesa son los títulos colectivos.

Y el año pasado no cumplimos con los objetivos", recordó.

Cinco veces ganador del Balón de Oro, Messi se muestra esquivo cuando se le pregunta por si es uno de los favoritos para ganar el galardón.

"Nunca me sentí favorito o no favorito. Ya dije que los premios individuales son secundarios", afirmó, precisando que "es tan raro esto del Balón de Oro... Ya no se sabe quién es favorito o no (...) La verdad es que no hay una línea definida en qué se basan para definir el ganador del Balón de Oro".

Pero, de momento, el astro argentino aún no ha podido empezar a jugar con su equipo, víctima de una lesión en el sóleo.

"Voy a jugar cuando realmente sienta que estoy seguro y no vuelva a pasar porque una recaída sería para mucho más tiempo", dijo Messi, asegurando no tener "fecha definida" para su vuelta.