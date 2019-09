Reservoir Songs: cuando Tarantino es música para los oídos

Las películas de Quentin Tarantino son consideradas obras de culto del cine contemporáneo por sus absurdas historias, sus icónicos personajes y su inconfundible estética, pero también por su música.

El baile de John Travolta y Uma Thurman al ritmo de You never can tell de Chuck Berry en Pulp Fiction o la venganza de la propia Uma en Kill Bill con Bang Bang de Nancy Sinatra de fondo son algunos de los momentos sonoros que el gran director estadounidense instaló en el inconsciente colectivo y que un grupo argentino se encarga de recrear.

Reservoir Songs se llama el grupo integrado por cinco músicos fanáticos de Tarantino que este domingo llega por primera vez a Mendoza.

“Este proyecto surge como una derivación de una banda que ya estaba tocando. En 2011, cuando nos estábamos replanteando nuestro repertorio, descubrimos casi naturalmente que nuestro gusto común por el cine de Tarantino era tal vez más que el gusto común por la música, y desde ahí decidimos que Tarantino se convirtiera en nuestro seleccionador musical”, dijo a El Ciudadano Aka Brown, bajo y voz de la agrupación que también integran Hey Agos! (deadly diva), Capitán Rock (guitarra y voz), The Preacher (saxo, teclados y voz) y Signore Gorlami (batería y voz).

Con respecto al show que traerán a la provincia, el bajista de la banda que en julio tocó en Estados Unidos, en el estreno mundial de Once upon a time in Hollywood, explicó: “De todas las películas, hacemos las canciones más conocidas, digamos, las que todos tenemos en el imaginario como canciones de marca registrada Tarantino, muchas de estas son canciones rock o pop, y también hay instrumentales de otros géneros. Es un show muy variado en cuanto a los colores y a los momentos musicales”.

Aunque hace algunos años la banda lanzó un álbum con canciones propias -que de todos modos tienen una temática ‘tarantinesca’- Aka Brown aseguró que el espectáculo que harán en nuestra provincia “está más emparentado con lo que es un show de rock. Nosotros recorremos unas treinta canciones de las películas de Tarantino, todas enganchadas con mucho diálogo de los filmes y mucho vértigo que concluyen en un final muy intenso”.

Reservoir Songs en Mendoza

Día y hora: domingo a las 21.

Lugar: teatro Mendoza ( San Juan 1427 de Ciudad).

Entradas:$400 (VIP), $350 (Planta Baja), $300 (Platea Alta) y $250 (Pullman).

En venta en Eventbrite.com y Reservoirsongs.com/entradas.