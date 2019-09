Silvina Luna respondió a la supuesta "oferta de sexo" de Ulises Jaitt

La rosarina Silvina Luna de 37 años de edad, vivió un embarazoso momento en la tarde de este jueves durante programa en el que participa como panelista, Incorrectas.

Las “vayainas” como se apodan a sí misma las mujeres que integran el panel, comandadas por La One, Moria Casán hablaron en el piso del programa sobre hombres con cuerpo marcado.

El tema derivó particularmente en una entrevista y producción de fotos que tuvo como protagonista al hermano de Natacha Jaitt, Ulises.

En la nota, un textual se prestó para la polémica en el piso de Incorrectas: “De las vayainas, tendría sexo con Silvina Luna”, declaró Ulises Jaitt.

Un revuelo bárbaro se produjo cuando le preguntaron a la rosarina, que se encontraba en la mesa, sí tendría sexo con él. La incomodidad mezclada con risa, se percibió en la cara de Silvina Luna que respondió “Es un chico muy lindo y muy dulce”, otra de las panelistas, insistió con la pregunta y Luna, respondió “No, no no, no. Ya saben que yo estoy ahí, en un momento especial”, dando a entender de que se encuentra quizás viéndose con alguien.

Implacable, otra de las “vayainas” le retrucó a Luna: “El no dijo que se quería casar con vos, dijo que tendría sexo” y todo derivó en risas incómodas que esperaban alguna respuesta picante de la ex Gran Hermano y que tal comentario, nunca llegó.

Sin embargo, la sesión de fotos de Ulises para la revista Paparazzi causó polémica entre las mediáticas, ya que el mediático aparece en slip ajustado, lo que resalta sus partes íntimas.

“El bulto, es muy puntiagudo” acotó Moria mientras pasaban las imágenes en las pantallas del piso.

Entre risas, siguió la chanza contra Luna y ella contó que estaba al tanto de lo que había dicho sobre ella pero que no había visto las fotos. Cuestión que provocó que Mica Viciconte la interpelara al aire diciéndole “Si las viste, detrás de cámara si las viste”, a lo que Silvina respondió entre risas, “con detenimiento no la vi”.

Otra de las panelistas intercedió, con su celular en mano. Dijo que ella se comunicó con él (Ulises) y que cuando dijo eso, “pensó en mujeres solteras” y agregó “pero también me dijo que se la perdió El Polaco”.

El piso de Incorrectas era la torre de Babel en ese momento, cuando la panelista sumó, “dijo que tiene una cara preciosa y un cuerpo divino”.

“Bueno gracias, me la subiste, me la subiste” replicó Luna.

¿Caso cerrado o tendremos noticias de romance? Lo sabremos…