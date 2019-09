Actrices Argentinas hará una nueva denuncia por acoso sexual

Actrices Argentinas, realizará una contundente acusación en nuevo caso de acoso sexual dentro del ambiente artístico.

El colectivo hará pública la denuncia este jueves de 12 de septiembre a las 18 horas en el Hotel Bauen.

Además en el comunicado en el que manifestaron la cita, aclararon que habrá participación de otros colectivos.

¿A quién van a denunciar Actrices Argentinas?

"El objetivo de esta conferencia es visibilizar el acoso sexual y el maltrato que sufren las mujeres dentro del ámbito laboral precarizado y acompañarán una denuncia impactante relacionada a un caso paradigmático no solo para el ámbito de la farándula, el medio artístico y las actrices, sino también dentro del contexto de la cultura y educación que brinda el Estado", explicaron desde Actrices Argentinas.

El caso de la denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthés por violación

Un total de 400 mujeres son las que integran el colectivo de Actrices Argentinas y que acompañaron en diciembre del 2018 a Thelma Fardín, en su denuncia contra el actor Juan Darthés. La joven lo acusó de haberla violado en una gira de Patito Feo por Nicaragua en el 2009, cuando Fardín tenía 16 años de edad y Darthés, 45.

"Una noche comenzó a besarme el cuello, y yo le dije que no. Me agarró la mano, hizo que lo tocara y me dijo 'mirá como me ponés', haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no", contó el su dramático relato la joven actriz, mediante un un video que se proyectó en una sala del Multiteatro, donde el colectivo había citado a los medios de comunicación.

Luego continuó con su relato: "Me tiró en la cama, me corrió el shortcito y comenzó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos. Yo seguía diciendo que no. Le dije 'tus hijos tienen mi edad', y no le importó. Se subió encima mío y me penetró. En ese momento alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación", explicó.

Cabe destacar que la denuncia que realizó Fardín se encuentra asentada en la unidad fiscal especializada en género del Ministerio Público de Nicaragua, ya que su presentación judicial tenía que realizarse en el país donde se produjo el suceso a investigar.

Acompañaron a Thelma Fardín en la sala del Multiteatro de la avenida Corrientes, actrices de la talla de: Calu Rivero, Jazmín Stuart, Cecilia Roth, Leticia Bredice, Mirta Busnelli, Cecilia Dopazo, Emilia Attias, Carla Peterson y Lali Espósito.