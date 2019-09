El Encuentro Internacional de Compradores de Vino a Granel culminó con ventas millonarias

Según informan los especialistas, el segmento de los vinos a granel es uno de los sectores en los que la industria vitivinícola puede crecer mucho en los próximos años, incluso en el marco de los acuerdos interregionales que ha suscripto la Argentina. Para ello hacen falta acciones promocionales y rondas de negocios como la que culminó en Mendoza.

Vale recordar que el rubro vinos y espumantes representa actualmente el 49% de las exportaciones totales de Mendoza, casi la mitad del total.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-9-10-18-40-35-hubo-acuerdo-entre-la-dge-y-el-sute-docentes-suplentes-cobraran-al-mismo-tiempo-que-los-titulares

El encuentro

El Argentina Wine Business Trip, primer encuentro de degustación y negocios para el vino a granel, reunió a 94 bodegas locales con 28 compradores, provenientes de Alemania, Bélgica, Canadá, China, Corea, Dinamarca, Filipinas, Finlandia, Francia, Hong Kong, Polonia, Reino Unido, Rusia y Suecia. Tuvo lugar durante los días 9 y 10 de este mes, en el hotel Sheraton de ciudad.

Ha sido organizado de manera conjunta entre ProMendoza, la Cámara Argentina de Vinos a Granel, el Consejo Federal de Inversiones, la World Bulk Wine Exhibition y el Gobierno de Mendoza, y tiene como objetivo posicionar a Argentina como proveedor a largo plazo de vino a granel del hemisferio sur.

Con el objeto de brindar a los compradores internacionales información sobre la vitivinicultura en Mendoza, el encuentro comenzó el lunes 9, a las 10, con el seminario ‘Buscando tesoros en Argentina: detrás de nuevos e interesantes vinos a granel’ (Treasure Hunting in Argentina: Looking for New and Exciting Bulk Wines), dictado en inglés por la consultora mendocina María Laura Ortiz.

Este encuentro forma parte de la estrategia de crecimiento del vino a granel como un producto de exportación en sí mismo, para que sus ventas al exterior no sean ocasionales sino permanentes.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-9-10-17-41-50-evacuaron-una-escuela-por-amenaza-de-bomba-y-creen-que-fue-una-empleada

Con la conformación de la Cámara Argentina de Vino a Granel se dio un gran paso, otorgando entidad propia al producto. Además, a través de un acuerdo con el Gobierno de Mendoza para promocionar el vino a granel en el mundo, se diseñó un calendario de actividades. Es por ello que este año el vino a granel de Mendoza tuvo la presencia en los encuentros internacionales más importantes de vino a granel: IBWSS UK (Londres, marzo), WBWE Asia (China, mayo), IBWSS Asia (Shanghái, noviembre), IBWSS SF (EE.UU., julio), y a WBWE (Holanda, diciembre), destacaron desde ProMendoza.

El presidente de la Cámara Argentina de Vino a Granel, José Bartolucci, destacó la importancia del encuentro. “Pudieron venir importadores que no son habituales para Argentina, y eso es muy importante para ampliar nuestra cartera de clientes”, dijo.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-9-10-13-23-22-agrelo-cerca-de-900-familias-fueron-beneficiadas-con-la-instalacion-de-cloacas

Para definir el negocio, explicó: “El vino a granel es complemento del vino embotellado, tenemos grandes calidades en ambos casos, queremos que crezca la participación del vino a nivel mundial, por eso trabajamos para posicionar a Argentina al mismo nivel de los grandes productores de vino a granel que hoy tienen la mayor participación de las ventas mundiales como España, Italia y Francia”.

Objetivos

Desde ProMendoza explicaron que estas acciones apuntan a que Mendoza logre un espacio en el Hemisferio Sur, que permita con el tiempo tener una fecha internacional de vino a granel.

La presencia en el calendario internacional le dará a la provincia visibilidad en el mapa, por lo que cualquier comprador del mundo interesado en este producto puede tener una opción en Mendoza. Se apunta a buscar un espacio y transformarnos en un punto de referencia, que con el trascurrir de los años crezca.

Remarcaron además que actualmente no existe en el Hemisferio Sur un evento para exponer los nuevos vinos y que se espera poder instalar una feria en mayo, mes en que los vinos mendocinos comienzan a estar disponibles, y ganar visibilidad mundial.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-9-10-8-39-31-se-realizo-el-primer-encuentro-de-politicas-publicas-de-vanguardia-para-el-desarrollo

La palabra oficial

El gobernador Alfredo Cornejo, asistió al encuentro acompañado por el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner.

Al respecto, Cornejo explicó: “Estamos organizando una feria internacional de vinos a granel, pero no como se hace habitualmente, llevando bodegas a otros países, sino trayendo los 14 países compradores de vino a granel y, además, a los empresarios importadores de distintos lugares del mundo, procurando que salgan en el mundo nuestro vinos y no solo en la modalidad de vino en botella”.

El mandatario hizo un balance de lo logrado en solo un día de este encuentro: “Solo ayer (lunes) ya hemos vendido 2,5 millones de litros de vino a granel. Es el equivalente diez camiones de vinos, aspiramos a seguir vendiendo más, es una forma eficaz y eficiente de vender nuestro vino”.

Para finalizar, Cornejo puntualizó: “Esperando seguir en esta dirección, coordinando la producción y ayudándola de una forma inteligente, sin regalar nada si no generando las condiciones para que los productores y empresarios produzcan riquezas y beneficios que puedan ser trasladados al empleo”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-9-10-10-5-48-ecogas-aclaro-dudas-y-desestimo-la-doble-facturacion

A su turno, Kerchner expresó: “La idea es plantear que esto se mantenga en el tiempo y que justo en junio, que es época de vino nuevo, Mendoza sea sede de esta feria mundial de graneles, que tiene su centro en el mes de diciembre en Ámsterdam”

Luego, concluyó señalando: “Para nosotros es muy importante un evento internacional de vino granel en Mendoza. Hemos trabajado fuertemente para concretarlo, en especial en marzo en la feria de Alemania para concretar que 28 importadores que representan a 14 países estén aquí. Ya se han concretado negocios y eso es nos da satisfacción porque nuestra industria necesita vender”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-9-10-7-51-58-la-industria-quiere-aportar-para-que-se-produzca-un-cambio