La Administración Nacional de la Seguridad Social presentó las nuevas fechas de cobro para aquellos que no cobraron sus haberes en julio y agosto. Durante esos meses, se produjeron cambios en el sistema de liquidaciones, situación que originó la reprogramación de algunos pagos atrasados.

A raíz de una gran cantidad de reclamos, ANSES decidió publicar en su página oficial (web anses hijos), las fechas de pagos atrasados que no se depositaron en meses anteriores.

IMPORTANTE: Para gestionar el regreso del dinero a la cuenta bancaria, hay varias alternativas, pero la más ágil es dirigirse hasta el punto ANSES u oficina más cercana a tu domicilio.

TABLA DE CONTENIDOS - LOS PAGOS ATRASADOS YA TIENEN FECHA DE COBRO

¿Cómo reclamar el pago y saber la nueva fecha de cobro? (pagos atrasados)

¿Cuánto van a pagar en total de acuerdo a la cantidad de hijos? (septiembre, octubre y noviembre)

¿Cuándo cobran las Asignaciones Familiares en los próximos tres meses? (pagos actuales)

¿Cuándo cobro el gas?

Si no cobraste en junio, julio o agosto y necesitas saber lugar y fecha reprogramada de cobro, te recomendamos seguir los siguientes pasos:

Chequear tus datos personales en Mi ANSES (Si no son los correctos o están desactualizados, no queda otra alternativa que dirigirte hasta una oficina de ANSES con las partidas de nacimiento de los niños y los documentos de todo el grupo familiar). Solicitar un turno y presentarse en la dependencia asignada a la hora y fecha otorgada. Conseguir el Formulario de Reclamo para CUNA (original y copia).

ACLARACIÓN: La mayoría de los casos no acreditados en los meses mencionados, corresponde al plan CUNA (ex AUH, ex SUAF y PNC con asignación).

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-9-10-17-40-14-cuanto-cobro-suaf-septiembre-2019

En los próximos 2 meses (septiembre, octubre), las AUH van a cobrar los siguientes montos:

1 menor: $3.653

2 menores: $7.305

3 menores: $10.957

4 menores: $14.609

5 menores: $18.261

Luego, en noviembre, las AUH dejan de cobrar el bono de $1000 y pasan a cobrar:

1 menor: $2.653

2 menores: $5.305

3 menores: $7.957

4 menores: $10.609

5 menores: $13.261

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-9-3-20-18-41-fecha-y-lugar-de-cobro-septiembre-2019

A continuación las fechas de cobro en banco y correo para AUH y SUAF para septiembre, octubre y noviembre

A continuación las fechas de cobro para el programa hogar ordenados por terminación de documento.

Del 0 a al 5

Del 6 al 9

Informe: Orlando Tirapu

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-9-5-16-54-35-anses-fecha-de-cobro-septiembre-2019