El actor Paul Walker dijo: “Mi filosofía es: si no puedes divertirte, no hay sentido en hacerlo”. Por otro lado, el cantante estadounidense, Crhis Brown, expresó: “Sigue tus sueños. Sólo asegurate de tener diversión”.

Fernanda D´Antonio lleva la diversión hacia todos lados pero seguramente no vas a saber de quién te hablo, salvo que te diga que es la creadora de la “La Jenny” o mejor dicho la “Jennifer Brittanny Shodrigue”.

Fernanda D´Antonio, la mendocina que creó el personaje de “La Jenny” y revolucionó las redes

Oriunda de San José, Guaymallén, la joven mendocina se caracterizó siempre por tener “un lado medio loco”, según ella misma definió. “Siempre fui una persona muy alegre y de hacer chistes todo el tiempo”. Actualmente estudia profesorado de Lengua y Literatura.

Según relató, antes que tener el boom, la artista realizó diferentes espectáculos de stand up por Buenos Aires. Pasó por los estudios de Bendita TV y también actuó en varios lugares de la capital porteña.

Pero todo cambió cuando decidió darle vida al personaje de “La Jenny”. “Quise decir las cosas que todo el mundo pensaba pero nadie se animaba a decir y lo hice a través de este personaje” sostuvo.

Su versión sobre “La Tonta” y el estallido en las redes sociales

Luego de hacer algunos videos, a “La Jenny” se le ocurrió reversionar la canción compuesta por Jimena Barón, “La Tonta”, al cual le cambió la letra y el éxito que tuvo fue sorprendente.

El video comenzó a viralizarse de tal forma que “pase de tener 1.300 seguidores a tener 50.000 de la noche a la mañana” contó sorprendida Fernanda. En la actualidad, el personaje posee casi medio millón de fans en Facebook, 64 mil suscriptores en Youtube y casi 55 mil en Instagram.

Respecto a cómo es su día a día y el trato que recibe de la gente en la calle, la joven expresó que le piden fotos todo el tiempo y que disfruta mucho el contacto con las personas, Siempre se presta para una selfie o para los flashes. Pero también contó cómo fue al principio del nacimiento del personaje y lo difícil que fue ser aceptada: “Al principio fui muy odiada, digamos que viví en carne propia lo que vive la Jenny. Personifico a una parte de la sociedad y viví en primera persona la marginalidad que sufre la gente”.

“Lo que quise mostrar con la Jenny fue decir porqué marginar siempre al otro” contó Fernanda.

"Leña para el carbón" fue la otra canción que fue furor de "La Jenny"

De la misma manera que interpretó la canción de Jimena Barón y le cambió la letra, "La Jenny" eligió el popular tema "Leña para el carbón" con la intención de transformarla en "Dame la mantención".

En el video, la cantante dedicó el tema a los padres que no cumplen con la cuota económica para sus hijos, en caso de una separación. Escuchá la versión que fue furor en las redes

Sus proyectos a futuro

A la hora de comentar cuáles son sus ideas y proyectos la artista manifestó sus ganas por recibirse: “De alguna manera es mi hijo (la carrera), es el proyecto y meta que tengo para lograr a corto plazo”.

Y teniendo en cuenta su personaje expresó que “trato de no proyectar y que la vida me sorprenda, así fue desde el principió. Se dio sin querer y terminó siendo muy querida y sobre todo por mí, disfruto mucho de lo que hago.”

Tras ser consultada sobre cuál sería el sueño o fantasía, “La Jenny” no dudó en contestar que “sería genial estar en el Bailando, o en Susana o con Mirtha (Legrand). La gente así vería el humor desde otro punto.”

La temática de sus videos

Hoy en día las redes sociales poseen un enorme poder para llevar a alguien a lo más alto como también para escraches, críticas y demás cosas que pueden destruir la carrera del artista. A la hora de elegir los temas en el stand up o los videos, “La Jenny” se define como “un personaje neutro, no me involucro con temas complicados como política y diferentes ideologías. Me trato de mantener al márgen, más alla de mis ideas, para que todos puedan disfrutar y reirse de todo eso”.

Respecto a su actividad como artista, la mendocina contó que la idea es volver a los espectáculos entre octubre y noviembre, con la intención de seguir entreteniendo a la gente y mostrar este personaje que con el tiempo se ganó el corazón y la aceptación del público.