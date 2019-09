Julio Totero: “El Estado no puede obligar a las empresas a pagar un bono”

El ministro de Producción, Dante Sica, confirmó este martes que el Gobierno nacional confirmó un bono para trabajadores del sector privado, con el fin de paliar la crisis económica que se vive en la Argentina. Si bien el monto no está definido, sería igual al otorgado a los estatales nacionales (de 5 mil pesos).

Y en Mendoza, fue consultado por LV10 el vicepresidente de Asinmet (Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza), Julio Totero, para saber si están o no en condiciones los empresarios, de pequeñas y medianas empresas y de industrias, de entregar este dinero extra a los trabajadores.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-9-10-9-32-46-gobierno-confirma-un-bono-para-los-trabajadores-privados

“Esto es un poco sorpresivo porque no hemos sido consultados al respecto. Entonces nos parece que los gremios ya han pedido reapertura de paritarias, porque lo que todos ya conocemos y por la necesidad que seguramente vemos que tiene el salario de ser reajustable de alguna manera, pero esto no tiene que ser de esta manera así compulsiva. Es decir, el Estado no puede meterse en obligar a las empresas a pagar un bono, porque el Estado entienda que hizo mal las cosas y de repente los costos los tengamos que pagar nosotros".

Remarcó que las empresas están "en una situación muy difícil, de alto nivel de endeudamiento por la alta tasa de interés, por la falta de inversión", y esto desemboca en la falta de trabajo.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-9-11-7-41-38-segun-la-came-las-ventas-minoristas-cayeron-durante-agosto

"En el caso del sector metalúrgico, la paritaria cerró el 31 de marzo con un 38% de incremento, más bonos que se dan bimestralmente de 2000 pesos a todos los trabajadores. Entonces la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) ha pedido reapertura de paritarias. Cuando el Gobierno autorice la reapertura de paritarias se negociará y se verá quien estará en condiciones de dar ese bono o no, pero hoy el Gobierno lo propone y yo diría que el Gobierno atienda los problemas del Gobierno, pero los problemas de las empresas lo tenemos que atender las empresas".

Para Totero, un camino posible sería "disminuir algunas cargas laborales y que esa masa que el Gobierno cobraría, que pase al bolsillo del trabajador. Pero el Estado tampoco puede dejar de recaudar, porque tiene sus cuentas pendientes de un hilo. Creo que acá hay que esperar la nueva paritaria y ahí reajustar".

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-9-10-18-57-34-el-gobierno-renovo-hasta-enero-el-programa-precios-cuidados

Y por último, destacó que "no todas las regiones del país viven la misma situación", hay regiones en mejor estado que otras, "entonces ponerle esa responsabilidad a la empresa, y no estamos discutiendo que el trabajador no lo necesite, porque sabemos que lo necesita, sabemos que los salarios son bajos, pero tampoco podemos generarles un quebranto más a las empresas. Entonces acá hay que trabajar por regiones, sectores, por grupo de empresas".