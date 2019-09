Natti Natasha hizo suspirar a sus fans al mostrar su tatuaje más íntimo

Natti Natasha, la cantante dominicana de 32 años de edad, sorprendió a sus seguidores de Instagram con una sensual foto y un mensaje misterioso junto a ella. "No lo trates no, no me trates de engañar", escribió.

La intérprete de “Me gusta”, mirá de manera desafiante a la cámara y deja ver si sensual figura pero, los ojos de sus fans, se posaron sobre el insinuante tatuaje de sus caderas. La marca sobresale apenas sobre su exótico pantalón rojo y acordonado.

El grabado de Natti, se encuentra en una zona oculta y disparó la curiosidad de casi todos aquellos que vieron la imagen. La cantidad de likes que tuvo el contenido aumentó considerablemente en pocas horas, ascendiendo a más de ¡921 mil, Me Gusta!

Si señoras y señores, la dura de las duras, sí que sabe cómo llamar la atención en las redes sociales, ya que cuando no muestra contenido exclusivo de sus temas o de sus giras en vivo, apela a seducir a sus fans con su infartante estilo latino.

No es todo trabajo (como artista) para Natti Natasha, eso está claro, entretener a sus 17,8 millones de seguidores, es una misión que la sexy morocha está dispuesta a asumir y dar todo.

Cabe destacar que cantante de Criminal y Sin Pijama, estuvo recorriendo las calles de Nueva York y buscando diversos looks para lo que será un evento muy importante en el que próximamente estará presente, se viene el Reaggeton White Concert en Puerto Rico. Natti compartirá escenario con Becky G y Nicky Jam entre otros.